Что нужно знать о соперниках перед матчем Россия-Сербия

Сборная России 3 сентября начинает выступление в Лиге Наций-2020. Первым соперником команды Станислава Черчесова станет Сербия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России 3 сентября начинает выступление в Лиге Наций-2020. Первым соперником команды Станислава Черчесова станет Сербия – в ней полно игроков европейского уровня. Но проблем и скандалов – тоже с избытком.

Проблема №1: Матич ушел из сборной

Полузащитник «МЮ» Неманья Матич был одним из самых опытных и квалифицированных игроков сборной Сербии. Но перед поездкой в Москву 32-летний футболист в очередной раз объявил о завершении карьеры в национальной команде. «Он недоволен атмосферой, которая царит в сербском футболе», - наперебой сообщают сербские СМИ инсайд из его окружения.

Матич – бунтарь в сборной. Он уходил из нее несколько раз. Он протестовал против увольнения Муслина с поста главного тренера перед ЧМ-2018. Он яростно возмущался, что Бранислава Ивановича лишили капитанской повязки. А в соцсетях был размещен его статус: «Неманья Матич готов умереть за Сербию, как его родина с таким же энтузиазмом готова снова его предать».

Боссы федерации хотят сохранить Матича хотя бы до Евро-2021. Пытаются договориться, чтобы он потерпел еще несколько месяцев. И все это связано с проблемой №2.

Проблема №2: Сербия еще не пробилась на Евро-2021

Мощная команда, в которой полно игроков из Серии А и других ведущих лиг, пока за бортом чемпионата Европы. Но у сербов есть последний шанс – плей-офф предыдущей Лиги Наций. В полуфинале в октябре Сербия встречается с Норвегией, а если выиграет – с победителем пары Шотландия – Израиль. Вот эти два матча самые главные для них в году. А встреча с Россией – так, подготовка и разминка.

Проблема №3: Милинкович-Савич мыслями в Париже

Сергей Милинкович-Савич – самый дорогой игрок сборной Сербии. На Трансфермаркте цена за 25-летнего полузащитника «Лацио» установлена на отметке 75 млн евро. И за него сейчас в Европе идет битва между «ПСЖ» и «Ювенутсом». До пандемии в Париже приготовили 100 млн евро. Сейчас в кризис предлагают всего 60 млн, но возможно поднимут ценник до 80 млн. И Милинкович-Савич сейчас, наверняка, больше думает о своем будущем.

Проблема №4. Сербия очень много пропускает

Это мрак какой-то: в 2019 году от Украины сербы получили 7 мячей в свои ворота в двух матчах, от Португалии – пять в двух играх. Неизменно пропускали в каждой встречи от Литвы и даже Люксембурга! Нет, у команды с такой обороной не может быть спокойствия. Неудивительно, что Сербия осталась на 3-м месте в своей отборочной группе к Евро (после Украины и Португалии), и в этом турнире Люксембург пропустил меньше своих именитых соседей по таблице.

Матчи сборной России

Россия – Сербия. 3 сентября, 21:45. Первый канал

Венгрия – Россия. 6 сентября. 19:00. Первый канал

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