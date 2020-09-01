В Минске задержаны трое журналистов "КП-Беларусь"

Задержаны сотрудники "Комсомольской правды" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во вторник, 1 сентября, на марше студентов в Минске задержаны сотрудники «Комсомольской правды». Среди них фотограф Святослав Зоркий, оператор - Микита Недоверков и корреспондент Мария Элешевич, которых везут в отделение милиции для проверки документов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали и других представителей прессы. Так о задержании своего корреспондента сообщают РИА Новости.

. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, массовые акции протеста в Беларуси стартовали после оглашения итогов голосования на президентских выборах 9 августа.

. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как писал сайт kp.ru, 27 августа представителей СМИ, которые собиралась освещать акцию протеста в центре Минска, также отвозили в отдел. Среди них был фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Павел Мартинчик. Позже задержали и спецкора «КП» Дмитрия Стешина.

. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что задержаний не было, а журналисты были доставлены в Октябрьское РУВД белорусской столице для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.