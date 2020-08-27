Дмитрий Стешин о задержании журналистов в Минске: «Задержали фотографов, они были в специальных жилетах»

В Минске задержали два десятка журналистов, собиравшихся работать на очередном митинге оппозиции. Фото: REUTERS

В четверг, 27 августа, в Минске у Ратуши на площади Свободы задержали представителей прессы, которая собиралась освещать акцию протеста в белорусской столице. Всего, по предварительным оценкам, задержаны около 20 журналистов Среди них был фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Павел Мартинчик.

Как писал сайт kp.ru, полиция белорусской столице уточнила, что задержание проходит «для выяснения личностей».

Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, сообщил, что он пришел на площадь Свободы, чтобы пообщаться с участниками акции. Он поздоровался с фотокорреспондентами и отошел неподалеку в кафе. Когда посмотрел в окно - журналистов как раз заводили в автозак. Он отметил, что задерживали фотографов, которые были в специальных жилетах.

Тем временем, в пресс-службе МВД Белоруссии инцидент уже прокомментировали:

"Журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. ОМОН преследовал протестующих, в том числе во дворах домов, избивали демонстрантов и журналистов. Через несколько дней на улицах белорусских городов начали выстраиваться «живые цепочки» солидарности с требованиями убрать силовиков с улиц, остановить насилие, а также назначить честные президентские выборы.

Накануне в Минске также прошли митинги. Правоохранительные органы неоднократно просили протестующих на площади разойтись, предупреждая их об ответственности. В результате прошли задержания в рамках административного процесса, задержаны были несколько участников протеста.