В Минске задержан фотокорреспондент "КП-Беларусь" Павел Мартинчик

В Минске задержали два десятка журналистов, собиравшихся работать на митинге оппозиции. Фото: REUTERS

В Минске у Ратуши на площади Свободы задержали всю прессу, которая собиралась освещать акцию протеста в белорусской столице, и на микроавтобусе увезли «для проверки документов». Среди них был фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Павел Мартинчик.

Всего в Минске по предварительным оценкам задержаны около 20 журналистов. Полиция белорусской столице уточнила, что задержание проходит «для выяснения личностей».

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. ОМОН преследовал протестующих в том числе во дворах домов, избивали демонстрантов и журналистов. Через несколько дней на улицах белорусских городов начали выстраиваться «живые цепочки» солидарности с требованиями убрать силовиков с улиц, остановить насилие, а также назначить честные президентские выборы.

В минувший вторник в Минске также прошли митинге. Правоохранительные органы неоднократно просили протестующих на площади разойтись, предупреждая их об ответственности. В результате прошли задержания в рамках административного процесса, задержаны были несколько участников протеста.