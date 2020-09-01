В Минске задержаны трое журналистов "КП-Беларусь"

Задержаны сотрудники "Комсомольской правды"
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Во вторник, 1 сентября, на марше студентов в Минске задержаны сотрудники «Комсомольской правды». Среди них фотограф Святослав Зоркий, оператор - Микита Недоверков и корреспондент Мария Элешевич, которых везут в отделение милиции для проверки документов.
Сотрудники правоохранительных органов задержали и других представителей прессы. Так о задержании своего корреспондента сообщают РИА Новости.
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Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Напомним, массовые акции протеста в Беларуси стартовали после оглашения итогов голосования на президентских выборах 9 августа.
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Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Как писал сайт kp.ru, 27 августа представителей СМИ, которые собиралась освещать акцию протеста в центре Минска, также отвозили в отдел. Среди них был фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Павел Мартинчик. Позже задержали и спецкора «КП» Дмитрия Стешина.
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Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что задержаний не было, а журналисты были доставлены в Октябрьское РУВД белорусской столице для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.
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Фото: Святослав ЗОРКИЙ