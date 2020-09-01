"Никогда его не прощу": известный актер впервые рассказал о предательстве Леонида Филатова

Станислав Садальский давно живет в шикарных хоромах центре Москвы Фото: Иван ВИСЛОВ

Станислав Садальский много лет близко дружил с Леонидом Филатовым. Они жили в одном доме на Библиотечной улице. Когда Филатов сильно заболел, звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" ради разбитого инсультом коллеги буквально на коленях выбил ему квартиру побольше. Однако тот, по словам Садальского, ответил черной неблагодарностью.

Станислав Садальский давно живет в шикарных хоромах центре Москвы. "Тогда квартиры можно было приобрести по трем ценам: первая была минимальной, вторая чуть дороже, третья - коммерческая. Я купил по первой", - рассказал актер.

Решив свой жилищный вопрос Стас захотел помочь коллеге и другу Леониду Филатову. Дело в том, что актер тогда ютился в маленькой однушке, он перенес инсульт и лишился почки. Садальский вызвался сопровождать Филатова в мэрию.

Артисты пришли на поклон к первому заместителю мэра Москвы Борису Никольскому. "Принимать он нас отказался. Леня уже встал, чтобы уйти, но я уперся и сказал, что с места не сдвинусь, хоть милицию вызывайте", - поведал Садальский.

Упорные друзья оккупировали приемную чиновника. И тот в итоге принял прославленных звезд. По словам Садальского, он произнес ярчайший монолог о гении Леонида Филатова, рассказал о его болезни, а завершении своей речи для пущего эффекта бухнулся перед чиновником на колени.

Из кабинета Филатов вышел обладателем просторной квартиры, доставшейся ему, как и Садальскому, по символической цене. Стас, по его словам, думал, что Филатов позовет его на новоселье. Но этому не суждено было случиться. Леонид пригласил Михаила Горбачева с Раисой Максимовной.

Спустя некоторое время Филатов все же позвонил Садальскому и пригласил его на празднование своего 50-летнего юбилея в Театре на Таганке. "Кто у тебя на новоселье гулял, те пусть и на юбилей приходят", - сказал, как отрезал, ему Стас.

И не пришел. А былая обида по сей день гложет его сердце. "Я очень обижен на Леню. "Никогда его не прощу. Сколько лет прошло, а я помню...", - признался актер в очередном видео, которое выпустил на своем канале в YouTube.