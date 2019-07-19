"Переборщила с пластикой": молодящаяся Людмила Максакова разочаровала поклонников новым лицом

Станислав Садальский много лет дружит с актрисой Людмилой Максаковой. Артист не раз восхищался красотой знаменитости и признавался ей в любви. Однако одно из последних фото, которое Садальский разместил со звездой советского театра и кино, заставило публику охнуть.

"Примите себя таким, какой вы есть. Позвольте себе роскошь быть собой. Не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки. Стремитесь к внутреннему покою... Доброе утро. И всем хорошего дня", - написал многозначительный комментарий к фотографии со своей подругой Станислав Садальский. На снимке он позирует с Людмилой Максаковой, нежно обнимая 78-летнюю звезду.

И если внешность Садальского поклонников приятно удивила: актер выглядит помолодевшим и явно постройневшим, свежим и бодрым, то Максакова фолловеров разочаровала. Поклонники признались, что не узнали изменившуюся звезду.

stassadal Примите себя таким, какой вы есть...

Они предположили, что актриса несколько раз обращалась к пластическим хирургам, что привело к существенным переменам в ее лице. По их словам, Людмила Васильевна совсем утратила свою натуральную красоту.

"Это вы Максаковой перед каждой пластической операции говорите?", "Ужас ужасный! Не лицо, а маска после пластических операций. Какой смысл? Возраст остался, а лицо чужое!", "Жаль, что пластику сделала", "Надо ж было так себя изуродовать! Пластического хирурга, кто это сотворил, лишить права оперировать!", "Я ее не узнала. Ну зачем, зачем, зачем? Была красавица, а стала, как все пластические куклы в возрасте!", "Годы все на лице еще больше, даже прибавились", "Ужас какой! Слабонервным не смотреть! Совсем потеряла свое лицо! Уродство", "Максакова переборщила с пластикой", "Почему красивые женщины в ХХI веке в возрасте становятся такими... Боюсь обидеть... Ужас...", "Лицо у Максаковой, как после ожога", "Увы, что с лицом у девушки?", "Переборчик с маской у Максаковой", - негодуют поклонники.

Положительных комментариев в адрес Максаковой под публикацией Садальского почти не найти. Также подписчики напомнили о не самом приятном характере актрисы.