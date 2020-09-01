Скончался Борис Клюев - граф Рошфор из «Трех мушкетеров», Трианон из «ТАСС уполномочен заявить», Николай Петрович из «Ворониных»

Борис Владимирович никогда не курил, занимался спортом, играл в футбол и теннис, увлекался борьбой, до 65 лет поднимал штангу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В жизни Бориса Клюева огромную роль сыграли Малый театр и малый экран. Сцену он страстно любил, это было дело всей его жизни. А популярность в народе, так уж сложилось, ему принесли именно телевизионные фильмы. До сих пор у миллионов зрителей его фамилия мгновенно ассоциируется с графом Рошфором из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров». А в «ТАСС уполномочен заявить» он играл Сергея Дубова, советского гражданина, передающего ЦРУ ценнейшую информацию о несуществующей стране Нагонии. Дубова, известного как агент Трианон, много-много серий подряд ловили кагэбэшники под руководством Вячеслава Тихонова; а когда наконец разоблачили и пришли арестовывать, он отравился ядом, спрятанным в шариковой ручке (да еще потом, зараза, чуть не погубил парами этого яда патологоанатома, который его вскрывал).

До сих пор у миллионов зрителей его фамилия мгновенно ассоциируется с графом Рошфором из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров»

Перечень ролей, сыгранных им на телевидении, впечатляет куда больше, чем список ролей в кинофильмах: тут и «Хождение по мукам», и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (он играл Майкрофта, брата великого сыщика), и «Подросток» по Достоевскому, и «Михайло Ломоносов», и «На углу, у Патриарших», и «Досье детектива Дубровского», и «Марш Турецкого», и «Улицы разбитых фонарей», и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», и «Физрук», и «Годунов». Для кого-то Клюев - прежде всего герцог де Гиз из «Королевы Марго» и «Графини де Монсоро», амбициозных продюсерских проектов Сергея Жигунова, вышедших в середине 90-х, когда сериалов в России почти не снимали. Для кого-то - Николай Петрович Воронин из ситкома СТС «Воронины», выходившего в 2010-е, когда сериалов, наоборот, стало запредельно много (сам Клюев говорил, что ему очень нравится работать с командой, которая делает «Ворониных», он получает от этой работы удовольствие, ничуть при этом не напрягаясь - и расслабленность очень шла его герою). При этом Клюев был разборчив в отношении ролей, которые ему предлагались на ТВ: «Сериалы с названиями типа "Соблазн", все эти бесконечные истории про врачей, доярок и станицы – не для меня».

Для кого-то Клюев - прежде всего герцог де Гиз из «Королевы Марго» и «Графини де Монсоро»

Он родился в 1944 году в Москве. Его отец умер молодым, в 36, от сердечного приступа (и та же судьба впоследствии настигла единственного сына Бориса Клюева - тот скончался от сердечной недостаточности в 1993 году, в возрасте всего 24 лет). После школы Борис поступил в Щепкинское училище, а после его окончания был принят в Малый театр, в котором сыграл десятки ролей. При этом нельзя сказать, что его актерская судьба в театре сложилась исключительно счастливо. Пять лет назад он говорил мне в интервью: «Я всегда хочу играть определенного автора – и очень сожалею, что не сыграл Чехова. В свое время я составил огромный список лучших ролей для молодых актеров, и понял, что из этого списка сыграл только три – Мурова в "Без вины виноватые", Де Гиша в "Сирано де Бержераке" и Арбенина в "Маскараде". А весь остальной список - мимо. К сожалению, роли от меня уходят – а как я мечтал сыграть Кречинского! Но в нашей работе спокойно надо относиться ко многим вещам».

Николай Петрович Воронин из ситкома СТС «Воронины»

И в театре, и в кино Клюев начинал с эпизодов. Впервые появился на съемочной площадке вообще в массовке - он тогда уходил из Щукинского училища в армию, и ему, как и еще тысячам солдат, приказали участвовать в батальных сценах «Войны и мира» Бондарчука. В «Конце «Сатурна» он сыграл немецкого офицера, в «Красной палатке» - журналиста, и в обоих случаях не удостоился даже упоминания в титрах. Но постепенно роли становились все больше, а статус Клюева - все солиднее; со временем он стал профессором, заведующим кафедрой мастерства актера в той же «Щепке», где учился. (И, кстати, в этом положении не брезговал ни маленькими ролями, ни дубляжом, от которого знаменитые артисты часто отказываются: например, его голосом говорил Джеффри Раш в «Король говорит» и «Лучшем предложении»).

В последние годы он вел спокойную, размеренную жизнь. У него был дом в городке Скалея на самом юге Италии, он наслаждался там тишиной, морем, горами, воздухом, морепродуктами и красным вином (которое почти не пил в Москве, но почему-то с большим удовольствием начинал пить в Калабрии). Вообще он за свою жизнь объездил полмира - и при этом говорил, что физически не мог находиться за пределами России больше месяца. «Я очень люблю Россию, горжусь ей. Много снимаясь за границей, я всегда выкладывался – мне ужасно хотелось, чтоб все вокруг сказали: "Ох, какие же вы, русские, замечательные актеры! Какие вы интересные люди!"

Борясь с болезнью, он параллельно играл на сцене и снимался Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борис Владимирович никогда не курил, занимался спортом, играл в футбол и теннис, увлекался борьбой, до 65 лет поднимал штангу - в общем, серьезно относился к здоровью, и казалось, что оно богатырское. Но незадолго до 75-летия врачи обнаружили у него проблемы с легкими. Вскоре после юбилея он рассказал журналистам, что это рак.

Борясь с болезнью, он параллельно играл на сцене и снимался. В начале 2020 года дал большое интервью Борису Корчевникову, и сказал: «Я считаю, что прожил очень хорошую, интересную, красивую жизнь. И если Господь возьмет меня, я к этому очень спокойно отношусь».

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