Дал спектакль перед смертью: тяжелобольной Борис Клюев умирал, но выходил на сцену

76-летний народный артист сыграл сотни ролей в театре и кино. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Борис Клюев скончался 1 сентября от онкологии. Два года назад звезде сериала "Воронины" диагностировали рак легкого. Но артист до последнего дня выступал на сцене.

В Малом театре, где служил Борис Клюев, его смерть назвали невосполнимой утратой и большой трагедией. "Он до последнего играл в спектаклях. «Тройка» и «Ялта-45». Потом его положили в больницу. Это было буквально две недели назад", - цитирует директора театра Тамару Михайлову Пятый канал

Рак легких у актера обнаружили два года назад. Клюев не любил особо говорить о болезни. Однако в одном из интервью признался, что готов к любому исходу. Бороться со смертельным недугом, по его словам, ему помогали работа в театре, кино и на телевидении.

Венеамин Смехов подчеркнул, что последние два года жизни Клюева - это была борьба мужественного человека. Прощание с горячо любимым артистом состоится в его родном Малом театре, которому актер посвятил всю свою творческую жизнь после выпуска из Щукинского училища.

76-летний народный артист сыграл сотни ролей в театре и кино. Больше всего зрители его запомнили по образам графа Рошфора в фильме "Д Артаньяне и три мушкетера", Майкрофте Холмсе в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и главы семьи Ворониных - Николая Петровича в одноименном ситкоме. Эта роль принесла Борису Клюеву всенародную любовь.

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