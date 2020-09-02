Экс-сотрудник спецслужб: Навального нельзя было вывозить в Германию. Мы знали, чем это кончится

По просьбе семьи оппозиционера перевезли в немецкую клинику на частном самолёте Фото: REUTERS

Ещё в день отправления оппозиционера Алексея Навального в немецкую больницу экс-сотрудник спецслужб и политолог Сергей Карнаухов предсказал: «В анализах блогера найдут яд «Новичок». Эксперт догадывался, что Запад воспользуется шансом и разыграет провокацию против России.

Напомним, правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок».

— Ничего подмешивать в анализы не надо, — сказал kp.ru политолог и бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Карнаухов. — Ведь вся история с «отравлением Навального» разворачивается виртуально. Все идёт через постоянную дезинформацию. Теперь понятно, почему была недельная пауза. Никто не писал про здоровье Навального. Молчали и немецкие врачи. Видимо, западные государства и спецслужбы согласовывали новую провокацию против России.

Карнаухов уверен, что никто не травил Навального.

— Яда никакого не было. У нас есть данные врачей из Омска. Все это устроили для усиления давления на Россию. Ведь немецкие спецслужбы создавались американцами. Поэтому они находятся в их полном подчинении. Для США Россия - это кость в горле. Мы мешаем поглотить Белоруссию, Сирию, пробиваем Северный поток. У меня только один вопрос. Кто дал разрешение вывезти Навального в Берлин. Этого нельзя было делать. С первого дня понимали, что это обернётся провокацией против нас, — отметил политолог.

Ранее Навальному стало плохо в самолете. Борт приземлился в Омске. Врачи не нашли у блогера отравления. По просьбе семьи оппозиционера перевезли в немецкую клинику на частном самолёте.

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