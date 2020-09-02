Озолотился на "Ворониных": Борис Клюев оставил многомиллионное наследство

Артист признавался, что больше всего заработал на сериале "Воронины". Ситком буквально озолотил актера

Актер Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Звезда сериала "Воронины" два года боролся с онкологией. Друзья, коллеги и поклонники в ужасе от смерти кумира. Тяжелее всего приходится его вдове Виктории. Супруги были женаты с 1975 года. Теперь женщина станет наследницей многомиллионного состояния.

Борис Клюев был человеком весьма состоятельным. Он много работал в театре и снимался в кино. Артист признавался, что больше всего заработал на сериале "Воронины". Ситком буквально озолотил актера.

На протяжении десяти лет Борис Владимирович играл в сериале бойкого пенсионера Николая Петровича Воронина. Глава семейства служил пограничником на китайской границе и работал на заводе. Отсюда и его желание всеми командовать.

Несколько лет назад на гонорары от "Ворониных" актер приобрел трехкомнатную квартиру в Италии, в 200 километрах от Неаполя. Изюминкой роскошных апартаментов является 55-метровая терраса с видом на море и шикарный сад. Квартира расположена в поистине райском уголке Скалея на берегу Тирренского моря.

"Когда я приехал туда впервые - в апреле или мае, шел и радовался: море шикарное, изумительного цвета, пальмы растут. Жене сразу сказал: «Я хочу здесь жить»", - откровенничал он в одном из интервью.

Актер и его Виктория летали в Италию зимой недели на две. Летом жили подольше. Иной раз могли и месяц провести на курорте. На Апеннинах артист наслаждался местными пейзажами и тишиной.

Кадр из программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым Фото: другой источник.

Когда болезнь стала прогрессировать и добираться до Италии оказалось трудно, Клюев обзавелся жилищем в Крыму. В Гурзуфе - в поселке под Ялтой - он купил квартиру и очень любил туда приезжать просто на несколько дней.

Была у артиста и подмосковная дача. В Звенигород актер наведывался не для отдыха, а скорее для физической нагрузки. Он обожал ковыряться в огороде. Сам возделывал большой дачный участок, рубил дрова, занимался ремонтом бани. А еще обожал розы.

Мало кто догадывался, что лишь незадолго до смерти ему удалось осуществить свою, пожалуй, главную мечту. В интервью Борису Корчевникову актер признавался, что его настоящая страсть - коллекционирование. Но собирал именитый актер совсем не монеты или милые фигурки, а розы. В его саду были почти все известные сорта, однако не доставало редкой черной розы.

В мире есть лишь несколько питомников, где ее разводят. "Борис Владимирович любил розы. Он выращивал их на даче. А вот этого - очень редкого сорта - у него не было. Он не мог найти его много лет. Мои коллеги смогли это сделать. Помню, что он был очень удивлен и очень рад!", - цитирует телеведущего 5-tv.ru. На кадрах с программы, где актеру вручают долгожданный саженец, можно заметить, как Клюев радуется презенту.

Меж тем, по оценкам риэлторов, квартира в Москве, дачи в Звенигороде, Гурзуфе и итальянской Скалее могут стоить около 50 миллионов рублей, пишет сайт mk.ru. При этом борьбы за наследство актера не предвидится. У артиста осталась лишь жена. Его единственный сын Алексей умер в 1993 году. 24-летний мужчина скончался от сердечной недостаточности во сне.