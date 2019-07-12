"Египетская сила": звезда сериала "Воронины" Борис Клюев рассекретил жен

Борис Клюев приобрел всенародную любовь после выхода на экраны сериала "Воронины" в 2009 году. А его эмоциональное выражение "египетская сила", кажется, знают в каждом доме. За творчеством актера пристально следят его многочисленные поклонники. Они хотят о своем любимце знать абсолютно все, но артист тщательно оберегает личную жизнь от посторонних.

Однако в преддверии 75-летия Борис Клюев решился на откровения. Он был женат трижды, но ни в одном интервью не рассказывал о первых двух избранницах.

Вот уже 40 лет Борис Владимирович счастлив в третьем браке с женщиной по имени Виктория. Раньше она работала преподавателем на кафедре физкультуры в Институте управления, а теперь отдыхает на пенсии. "Это женщина, которая усмирила мой буйный нрав", - так говорит о жене Клюев.

С супругой Викторией, 2012 год.Фото: Мила СТРИЖ

Пара любит проводить время на даче. Там артист выращивает розы. Кроме того, у супругов есть домик в Испании. "Мое лучшее времяпрепровождение - это когда я сижу на своей террасе и смотрю, как у меня растут лимоны, мандарины, вот это мне очень нравится…", - поделился актер в фильме Первого канала.

Он также впервые рассказал о первых двух женах. Артист признался, что обе супруги были не из актерской среды. Первый раз он женился в 24 года, когда девушка, с которой он встречался, забеременела. В этом браке родился сын Алексей.

Через некоторое время Клюев отчаянно влюбился в другую женщину. Он развелся с первой женой и женился вновь. Но и этот союз распался.

После ухода из семьи актер так и не смог выстроить хорошие отношения со своим единственным сыном от первого брака. Даже о смерти наследника он узнал лишь спустя месяц. 24-летний парень заснул и не проснулся. Он умер от сердечной недостаточности.

В прошлом году Борис Клюев проходил лечение в онкологическом центре. Теперь артист четко следует указаниям врачей.

Он продолжает служить в Малом театре и преподает в Щепкинском училище. Как пишут "Известия", за 50 лет его выпускниками стали Кристина Асмус, Игорь Петренко, Егор Бероев, Елена Лядова и другие знаменитости.