МИД России прокомментировал заявление властей Германии о Навальном

В Берлине заявили, что Алексей Навальный якобы был отравлен веществом типа "Новичок" Фото: Евгения ГУСЕВА

МИД России отреагировал на громкие заявления из Берлина о том, что Алексей Навальный якобы был отравлен веществом типа "Новичок". Сегодня об этом объявили сначала представитель кабмина ФРГ, а затем и канцлер Германии Ангела Меркель.

«В очередной раз становимся свидетелями ситуации, когда тщательной, основанной на конкретных фактах и доказательствах работе, предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений наши партнёры предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества.

Напоминаем, что ещё неделю назад, 27 августа, Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась к Министерству юстиции ФРГ с официальным запросом о правовой помощи. В нём изложена информация о ходе доследственной проверки, начатой ещё 20 августа, а также содержится просьба опросить немецких врачей и сообщить подробности о ходе обследования и лечения А.Навального после того, как он покинул Россию. В частности, основания для предварительных диагнозов, изложенных клиникой «Шарите». Генпрокуратура России также выразила готовность представить германской стороне экспертизы и исследования, проведенные после госпитализации А.Навального. Минюст Германии подтвердил получение запроса, однако этим пока и ограничился.

Также стоит напомнить, что сразу после транспортировки российского гражданина в «Шарите» омские медики в письме немецким коллегам выразили готовность оказать все возможное содействие в его диагностике. В ответ в немецкой клинике их поблагодарили за беспокойство, но какой-либо конкретной помощи не попросили. Второе письмо российских медиков, от 27 августа, с просьбой изложить данные, которыми в «Шарите» обосновали вывод об интоксикации ингибиторами холинэстеразы, вообще пока остается без ответа. Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами.

Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры», о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО.

Однако если истинной целью является всё-таки обстоятельное расследование правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чем мы решительно настаиваем, тогда призываем наших партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов.

Российская сторона по-прежнему ожидает официального ответа Берлина на запрос Генпрокуратуры России и российских медицинских учреждений», - говорится в заявлении пресс-службы МИД России, которое поступило в kp.ru.

Напомним, Навальному стало плохо в самолете 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Борт приземлился в Омске. Врачи не нашли у блогера отравления - согласно диагнозу российских врачей, у политика возникли проблемы с обменом веществ. По просьбе семьи оппозиционера перевезли в немецкую клинику.

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