Новость о следах «новичка» в крови Навального заставила рубль упасть

К слову, паника на бирже улеглась довольно быстро Фото: Shutterstock

В среду вечером немецкие военные токсикологи заявили, что они якобы нашли отравляющее вещество в организме российского оппозиционера. Новостью сразу же решили воспользоваться спекулянты. Курс нашей валюты стал стремительно падать.

Доллар подорожал с 73,5 до 75,5 рубля, а евро - с 87,5 до 89 рублей. Главное опасение инвесторов – возможное усиление антироссийских санкций. Теперь для этого есть отличный повод, которым можно воспользоваться и оправдать любые жесткие меры, считают эксперты.

- Замечательное время для американцев. У них на носу президентские выборы. А когда идет предвыборная война, появляется такой шикарный повод. Сейчас святое дело - демократам устроить жуткие дебаты и вспомнить, что Трамп якобы друг Москвы, - заявил в эфире радио «КП» Евгений Коган, президент инвестиционной группы «Московские партнеры».

Тем не менее, по его словам, ничего особенно страшного ни для российской экономики, ни для рубля не произойдет. Больше будет шума, чем конкретных действий. Хотя рынки, конечно, может потрепать.

- Да, нас заставят понервничать. Это сто процентов. Но какие могут быть реальные санкции? Нефтью нам не запретят торговать, газом – тоже. Вряд ли отключат от SWIFT (международная система банковских платежей, основанная на долларе и американских банках. – Ред.). Никто на это сейчас не пойдет. Да, возможно, какое-то количество персоналий не пустят в Америку. Но это не так страшно, - считает Евгений Коган.

К слову, паника на бирже улеглась довольно быстро. Спустя час после новости про Навального, курс доллара снова пошел вниз. Но спекулянты все равно насторожились. Похоже, главные события на рынках будут развиваться в ближайшие дни. Все будет зависеть от того, какая реакция последует от официальных лиц в Европе и США. И валютный, и фондовый рынки, скорее всего, будет лихорадить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД России прокомментировал заявление властей Германии о Навальном

Власти Германии объявили, что в организме оппозиционера якобы нашли вещества группы «Новичок» (подробности)

Правительство Германии: Навального отравили ядом из группы «Новичок»

Берлин поспешил осудить Россию за «нападение на оппозиционера» (подробности)