Суд над Михаилом Ефремовым 3 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все карты раскрыты: на сегодняшний день стороны защиты и обвинения по громкому процессу представили все свои доказательства. Остались лишь прения сторон да приговор, который могут вынести уже на следующей неделе.

За гибель человека в пьяном ДТП Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы: меньше дать не могут, так как свою вину актер не признал. Однако, срок может быть условным, да и оправдательный приговор до конца исключать нельзя. По крайней мере именно на него рассчитывал адвокат Эльман Пашаев, вступая в дело.

Однако, как уже писал сайт kp.ru, на последних заседаниях линия защиты серьезно пошатнулась: одного из свидетелей, утверждавших, что в машину артиста садился другой мужчина, могут привлечь за дачу ложных показаний.

Сегодня по правилам судебных прений первым выступит гособвинение, затем - защитник Ефремова. Прокуратура наконец озвучит, какое наказание просит для обвиняемого, а сам он выступит с последним словом.