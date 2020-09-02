"Дома я выпил бутылку водки. А потом еще пива, пива": Что говорил Михаил Ефремов в суде

Роль подсудимого Ефремов играет с полной актерской отдачей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела актера Михаила Ефремова (о сути процесса см. в «Справке «КП»). Актер ведет себя чрезвычайно раскрепощенно. Он много говорит - и когда ему дают слово, и когда не дают: комментирует происходящее, оценивает выступающих, бормочет что-то под нос. Каким бы ни было решение суда, уже сейчас очевидно, что Ефремов играет свою первую по-настоящему главную роль.

И от этой вдохновенной игры иногда волосы дыбом.

31 августа

После напоминания адвоката, что Ефремов признавался - за рулем был именно он:

- Это ложь! Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Я никогда не садился пьяным за руль!

В момент допроса свидетеля защиты Тевана Бадасяна:

- Я в очередной раз обращаю внимание суда на ксенофобские настроения стороны потерпевших!

Актер недоволен адвокатом потерпевших Александром Добровинским:

- Ах ты Добросвинский! Желаю тебе встретиться с ветеранами войны на Донбассе! Сморчок! Давайте, удалите меня с заседания!

Вспоминает обстоятельства

8 июня, когда случилось смертельное ДТП:

- Этот день я смутно начинаю помнить часов с трех - пяти (пить Ефремов начал 7 июня, объяснив это тем, что был праздник Святой Троицы, а он православный. - Авт.). Я ездил на такси, искал, где бы купить пива. Звонил двум своим друзьям в 12 часов дня уже пьяный. Не очень понимаю, откуда во мне наркотики... Может, остаточные явления? Были у меня вечеринки за три дня и за неделю до этого. Я не помню даже удара! Я стал приходить в себя у следователя, смутно помню медосвидетельствование... Это видео, которое показали здесь на большом экране... Это не похоже на меня.

Комментирует видео допроса

9 июня, где он признает вину:

- Я был с похмелья, а может быть... и отравлен. Моя жена - одна из лучших звукорежиссеров. Она уверяет, что я сказал: «Я не виноват» - но «не» вырезали. Есть глухие люди, которые читают по губам. Они это увидели. Против меня развернулась кампания. Репутация-то у Александра Андреевича склизкая. Тут моя вина, несомненно, есть. Она в пьянстве. Но всю вину - за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну - я брать не собираюсь. Меня до сих пор поражает, как я мог в таком виде сесть за руль. Такого за мной никогда не наблюдалось.

О наркотиках, найденных в его крови (диалог с судьей):

- Вы употребляете наркотики?

- Нет.

- А почему на комиссии (наутро после ДТП. - Авт.) вы говорили, что употребляете?

- Я говорил то, что приятно было слышать психиатру.

Из диалога с адвокатом потерпевших:

- Могли бы вы нам продемонстрировать, как был на вас пристегнут ремень безопасности?

- Не мог бы! Слишком дорого стоит мой съемочный день!

И еще раз про 8 июня (диалог с судьей):

- Вы хорошо помните утро 8-го числа?

- Ну, помню. Хреново мне было. Похмелился. Выпил. Катался на такси, пиво искал. Ключи, кажется, были при мне.

- Вы не исключаете, что вас вообще не было в автомобиле? Что вы оказались там отдельно от вашей машины?

- Не исключаю. Я не жадный человек, может, кому-то ее отдал.

- Сколько вы выпили? Бутылку водки?

- Это дома я выпил бутылку водки. А потом еще пива, пива...

Адвокат Анна Бутырина просит разрешения задать вопрос сидя - ей неудобно вставать. Ефремова это раздражает:

- Дочка, я старше тебя в два раза! Немного уважения! Неудобно стоять - тогда на колени! Или можно лечь, мне тоже будет приятно!

1 сентября

В суде еще раз посмотрели видео свидетельницы Набокиной, где видно, что из джипа после аварии выходит один человек и это, вероятно, Ефремов (см. «Конкретно»).

- Уважаемый суд! Эксперты уже разобрали это видео, пришли к выводу, что это фейк, и подали на

Добровинского заявление в полицию. Уважаемый суд, вам же хуже будет!

Судья интересуется, признает ли Михаил Ефремов иск старшего сына погибшего в ДТП на 7,3 млн рублей.

- Когда 8 лет отсижу - тогда, может…

КСТАТИ

На прошлой неделе четверым родным погибшего Захарова от имени Ефремова направили по 200 тысяч рублей. Трое из них (вдова, брат погибшего и сын, их интересы представляет адвокат Добровинский) эти деньги так и не приняли. Напомним, по своему иску они требуют на троих 1 руб. компенсации. Старший сын Захарова выступает в суде отдельно и требует 7,3 млн руб. компенсации.

КОНКРЕТНО

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади автомобиль Михаила Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров - он умер в больнице. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он сначала заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего, а потом внезапно объявил, что ничего не помнит. Судебные слушания по делу идут уже две недели.

Адвокат Эльман Пашаев Фото: Иван МАКЕЕВ

СПРАВКА «КП»

Что рассказали свидетели защиты…

В понедельник некто Теван Бадасян рассказал, что пришел в Плотников переулок (там живет Ефремов) 8 июня около 21.10 - 21.15, чтобы купить сигарет у… контрабандиста. Якобы перед ним шел мужчина, который затем сел на пассажирское сиденье автомобиля с номером 808 (как раз такой у актера). А за рулем сидел точно не Ефремов, а некий мужчина лет сорока. Бадасян вел себя эмоционально и много кричал.

- Можно не орать? - сделала замечание свидетелю адвокат потерпевших Анна Бутырина.

- Вы слышали, как я ору? Вот и надейтесь, что не услышите! Если я буду орать, вы отсюда вылетите!

Теван Бадасян закатил скандал в суде Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник допросили также свидетеля Андрея Гаева. Он друг Александра Кобца, который уже вызывался в суд. По их словам, они 8 июня выпили крепкого пива и гуляли - авария якобы произошла на их глазах. Они подошли к джипу.

- Я смотрел наискосок на пассажирское сиденье - и вдруг оттуда вышел мужчина, - рассказал Гаев. - У него были волосы такие взлохмаченные… Я смотрю на него: видно, что он нетрезвый и какой-то непонятный: сонный, что ли. Как будто напился, а его разбудили резко, и он ничего не поймет (Гаев не назвал имени актера, но очевидно, что он описывал именно его).

А вот водителя «Гранд Чероки» Гаев не разглядел.

Суд огласил детали биографии свидетеля: он не раз привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах, был лишен прав за пьянку и, главное, отсидел три года за избиение жены.

…и потерпевших

Анестезиолог-реаниматолог Илья Бабиков в момент аварии случайно оказался рядом с местом ДТП. Его заявление в корне расходится с показаниями свидетелей защиты.

- В черном джипе был один человек - я помог ему выйти из машины. Этим человеком был Михаил Ефремов.

Бабиков опознал себя на кадрах с места ДТП. Кстати, Кобец и Гаев найти себя на видео не смогли. Вдобавок свидетель пострадавших не кричал, не пререкался, не оскорблял оппонентов. За пьянку не привлекался, за побои жены не сидел и в тот вечер был трезв.

Во вторник допрашивали Светлану Набокину, сотрудницу бистро на Смоленской площади. Она сняла видео с места происшествия - эти кадры широко разошлись по СМИ. Девушка говорит, что узнала Ефремова на своем видео уже после аварии, когда посмотрела новости. По ее словам, актер выходил как раз с водительского сиденья.

P.S. Вчера в суде пересматривали видео с разных камер, снятое на месте аварии и по ходу движения джипа Ефремова. Судя по всему, доказательств того, что кто-то подсел в авто на водительское место, не нашлось. 3 сентября в суде начнутся прения сторон. Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что будет ставить под сомнение показания всех трех свидетелей со стороны Ефремова. Следите за «КП».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Расстрелять»: Михаил Ефремов в суде вынес себе приговор

Тем временем, старший сын погибшего в ДТП курьера требует посадить актера на срок не менее 8 лет. Прямая трансляция из зала суда (подробности)