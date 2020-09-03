Вернуть налоги при покупке квартиры или прохождении лечения станет проще: вводятся новые правила

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ведомстве Антона Силуанова хотят значительно ускорить процесс возврата уплаченных налогов россиянам. Поправки касаются почти всех видов налоговых вычетов: имущественного, инвестиционного и социальных. То есть тех, по которым нужно подавать отдельное заявление в налоговую.

Сейчас система работает так. За деньги, потраченные в 2020 году, получить налоговый вычет можно только в 2021 году. Подать заявление можно в первые рабочие дни января. Но получить деньги - не раньше мая. Все дело в длительной камеральной проверке, которую проводит налоговая. На нее по закону отводится три месяца. А потом еще один месяц - на перечисление средств. И налоговая, как правило, не торопится отдавать деньги гражданам, тянет до последнего.

Законопроект предлагает сократить сроки и упростить саму процедуру получения налоговых вычетов.

Вот основные поправки, которые предлагают узаконить чиновники Минфина.

1. На рассмотрение заявки налоговикам дают 20 рабочих дней (то есть меньше месяца). При этом больше всего запросов от граждан поступает в первые два месяца. По ним сроки на ответ щадящие. Если подали заявление в январе или феврале, то ответ налоговая обязана дать не позднее 20 марта. А если после 1 марта - то через те самые 20 рабочих дней.

2. На перечисление денег отводится в два раза меньше времени - 15 дней. Первые 10 дней на то, чтобы налоговая отправила все данные для перевода в казначейство. И еще пять дней дается уже казначейству, чтобы оно перевело деньги человеку.

4. Появились и штрафные санкции за просрочку. Если с момента одобрения прошло больше 20 дней, а деньги человеку так и не перевели, включается счетчик. Долг перед гражданином будет индексироваться на ключевую ставку Центробанка (например, сейчас 4,25% годовых). Будет уже не так обидно. Как будто деньги просто лежат на вкладе.

5. Правда, есть одна лазейка. Если в налоговой усомнятся в тех сведениях, которые предоставил гражданин, срок камеральной проверки могут увеличить до нынешних трех месяцев. Но для этого нужна виза главы или замглавы налоговой инспекции.

6. Подать заявление на налоговый вычет можно будет в электронном виде - через личный кабинет налогоплательщика. Там нужно будет указать сумму и номер банковского счета, на которые государство должно перечислить деньги. Понесенные расходы налоговая сможет проверить по своим базам. Например, по чекам из онлайн-касс и электронным выпискам из банков и инвестиционных компаний.

7. Законопроект пока находится на общественном обсуждении. Если Госдума успеет его принять в осеннюю сессию, он может вступить в силу с 2021 года. В этом случае получать налоговые вычеты по новой схеме станет возможно с 2022 года.

СПРАВКА «КП»

Сколько можно получить от государства

Имущественный налоговый вычет

Дается один раз в жизни. При покупке жилья можно вернуть 13% с потраченных двух миллионов рублей (260 тысяч на руки). И дополнительно при ипотеке - 13% с трех миллионов рублей выплаченных банку процентов (390 тысяч). Если стоимость квартиры меньше двух миллионов рублей, остаток суммы налогового вычета можно использовать при следующей покупке недвижимости.

Инвестиционный налоговый вычет

Здесь два типа вычета. По первому предельная сумма возврата - 13% с внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) 400 тысяч рублей (52 тысячи). По второму ограничений по сумме пока нет. Но вычет дают в размере 13% от прибыли, полученной по счету. Завести на него можно не больше миллиона рублей в год.

Социальные налоговые вычеты

Это вычет за расходы на образование и лечение. Предельная сумма здесь еще ниже - 120 тысяч рублей. То есть на руки можно вернуть не больше 15,6 тыс. рублей в год. У учреждений должны быть профильные лицензии: на оказание медицинских или образовательных услуг.

P.S. Общее правило для всех вычетов - они предоставляются только тем, кто имеет доход, облагаемый по ставке 13%. Предельная сумма возврата ограничена тем объемом налогов, который человек заплатил в том году, за который он просит вычет.

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