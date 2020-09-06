Резко похудел и осунулся: помощник рассказал о состоянии больного Гарика Харламова

В последнее время поклонники сильно встревожены состоянием здоровья и внешним видом Гарика Харламова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В последнее время поклонники сильно встревожены состоянием здоровья и внешним видом Гарика Харламова. Дело в том, шоумен резко похудел и осунулся после расставания с Кристиной Асмус. А некоторое время назад и вовсе появилась информация о том, что юморист болен коронавирусом.

Помощник Гарика Харламова рассказал о состоянии здоровья резидента Comedy Club. "Он простудился, у него была температура. Никакого ковида у него нет. Проверили, тест сдали, у него все отрицательно", - цитирует представителя шоумена 5-tv.ru.

О том, что комик заболел коронавирусом, сообщил Telegram-канал "НеМалахов". "У Гарика Харламова обнаружили ковид... Сегодня в самый последний момент отменили съемки Comedy Club в Барвихе", - говорилось в сообщении.

Меж тем в блоге звезды поклонники отмечают, что Гарик в последнее время резко похудел и осунулся. Многие связывают это с его переживаниями из-за расставания с Кристиной Асмус.

Актриса долгое время делала юмориста счастливым. Однако с годами страсть угасла. "Этот брак был очень полноценным. В первой половине совместного пути действительно была любовь, страсть. И надо сказать, что его жена захватила его полностью и целиком. Его жизнь принадлежала ей. Кристина - огненный человек, и рядом с ней у него начался процесс выгорания, выхолащивания энергии. Поэтому их брак был обречен, хотя это была настоящая взаимная любовь", - обратила внимание таролог.

По ее словам, впереди Гарика ждут новые чувства и страсти. "Он похудел не потому, что он влюблен. Рядом нет Асмус, и она не отбирает у него энергию. Ее не нужно заедать. Поэтому сейчас он будет стройнеть. Он завидный жених. В его жизни будет очень яркий период. Видно, что впереди у него будет брак по большой любви", - предрекла счастливое событие ведунья.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о разводе 22 июня 2020 года. С тех пор неоднократно появлялась информация о новых романах артиста. Мол, на светские мероприятия он приходит в компании фигуристых красавиц. Сам юморист никак эту информацию не комментирует.