«Ах, как она влюблена!»: Собчак вместе с 3-летним сыном поддержала Богомолова

Константин Богомолов сражался в команде с теннисисткой Еленой Весниной и с ней же одержал победу в турнире Фото: Иван МАКЕЕВ

В первые выходные сентября Фонд «Друзья» провёл благотворительный теннисный турнир Bosco Friends Open.

Вместе с легендами тенниса на корт вышли звёзды театра, кино, телевидения.

Ближе к концу мероприятия поболеть за 45-летнего мужа нагрянула Ксения Собчак с 3-летним сыном Платоном Фото: Иван МАКЕЕВ

Так, 45-летний театральный режиссер Константин Богомолов сражался в команде с теннисисткой Еленой Весниной и с ней же одержал победу в турнире.

Ближе к концу мероприятия поболеть за мужа нагрянула телеведущая Ксения Собчак с 3-летним сыном Платоном.

В первые выходные сентября Фонд «Друзья» провёл благотворительный теннисный турнир Bosco Friends Open Фото: Иван МАКЕЕВ

«Ах, как она влюблена!», наблюдая, как 38-летняя Ксюша, словно поклонница, снимает на телефон Богомолова, играющего в теннис, шептались светские сплетники.

Платон Фото: Иван МАКЕЕВ

А потом Собчак и вовсе расположилась с сыном на скамейке в уголке корта. Чтобы Платон не заскучал, пока мама влюбленными глазами смотрела на спортивные успехи мужа, мальчику принесли арбуз. Одета Ксения была с первого взгляда скромно: удобные джинсы-клеш, футболка, кепка. Но на самом деле все вещи на Собчак были от известных брендов. Только одна кепка от Vetements в пределах 30 тысяч рублей.

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