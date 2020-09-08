Павел Крашенинников - о приговоре Михаилу Ефремову: В этом «сериале» - сразу несколько трагедий. А вывод один - выпил, за руль не садись!

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Павел Владимирович, Михаилу Ефремову дали 8 лет. - общего режима. Как бы вы прокомментировали этот приговор? Удовлетворены ли вы - как гражданин?
- Ну, мне сложно говорить об удовлетворении. Здесь, очевидно, что сошлись одновременно сразу несколько трагедий.
- Что, конкретно, вы имеете ввиду?
- Я имею в виду, конечно, и то, что человек погиб. Но и с Ефремовым - это тоже трагедия... Здесь целая цепочка таких трагических обстоятельств.
Конечно, ужасно то, что произошло. (Напомню, что это статья 264 УК. Преступление совершено в состоянии опьянения.)
Я думаю, нам всем надо извлекать из этого уроки, в том числе тем, кто равнодушно наблюдает, как знакомые или родственники, друзья садятся за руль пьяными. Да и вообще, если даже посторонний нетрезвый человек на ваших глазах собирается управлять автомобилем - надо на это как-то реагировать.
Я уже не говорю про то, что самим ни в коем случае нельзя так делать. Выпил - не садись за руль!
- А как вам судебные заседания?
- Процесс вряд ли можно назвать каким-то нормальным. Потому что все, что происходило, вызывало удивление, это был такой целый «сериал».
- То есть? Вы имеете в виду эту публичность излишнюю?
- Я имею в виду все, что было. Такая была история, не очень приятная со всех сторон – ни с человеческой, ни с правовой. Но тут, скорее, больше вопросов. История завершилась, нам надо всем понять, что произошло.
- Павел Владимирович, мы вас знаем как автора многих книг по правоведению, которые не только у специалистов вызывают интерес (недавно еще одна книга вышла), но и у простых граждан. Скажите, в учебнике этот сюжет (если его можно так назвать) войдет, и - если да, то - под каким углом?
- Знаете, вполне возможно, потому что это статья, по сути, новая, изменение в 264-ю - Уголовного кодекса - было внесено совсем недавно.
А судебный процесс все наблюдали - почти в режиме реального времени. Поэтому я думаю, что да, это дело будет изучаться.
- А то, что - в режиме реального времени? Это поучительно, да?
- Я думаю, что это - в какой-то части поучительно. Но так, как судебный процесс освещали, вряд ли это было правильно. Но это мое мнение.
- А что вы имеете в виду?
- Если кратко, то я имею в виду все, что происходило во время процесса, а особенно вне процесса. Очень многие моменты удивляли. Повороты этого дела.
- Я могу догадаться, что вы имеете в виду. Что сначала - чистосердечное признание Ефремова, потом, по указке адвоката, какие-то новые измышления…
- Александр, это уже ваше добавление, не мое.
- Спасибо вам огромное.
- Наверняка будет еще апелляция. Будем смотреть, какая реакция, как все это будет дальше проходить, куда отправится отбывать срок осуждённый. Ну, и так далее.
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