"Два приятных соседа, оба Сергеи": Михаил Ефремов обживается в СИЗО

Михаил Ефремов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Защита обжаловала приговор Михаилу Ефремову. Актер получил восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП. Меж тем сам артист уже обживается в СИЗО и намерен прочитать арестантам пьесу Ивана Охлобыстина про баню.

"Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу", - цитирует Эльмана Пашаева ТАСС.

В настоящее время Михаил Ефремов помещен в карантинную камеру в СИЗО №5 "Водник". В ней он пробудет до десяти суток. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости.

"Актер не имеет претензий к условиям содержания. У него два приятных соседа, оба Сергеи. В камере есть телевизор, электрочайник и чай", - цитирует его RT члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Бориса Клина.

Ефремов поведал правозащитникам, что в СИЗО он был доставлен в 16:00. После чего его осмотрели врачи, которые измерили ему давление и сняли электрокардиограмму. Со здоровьем у Михаила Олеговича все нормально. Он пообщался с психологом и руководством следственного изолятора. Ему рассказали о правилах внутреннего распорядка.

Как отметил правозащитник, Ефремов выглядит вполне спокойным. Он сообщил, что поужинал вареной селедкой с пюре. "Нормальное питание, меня это не пугает, я в армии служил", - привел слова актера правозащитник.

Ефремов попросил родственников в ближайшее время привезти ему сигареты, чай и сахар. Одежду и гигиенические принадлежности супруга Софья Кругликова привезла ему в суд. Также Ефремов привез с собой в СИЗО деньги, которые в ближайшее время будут зачислены на его лицевой счет. Он сможет покупать продукты питания и предметы первой необходимости в тюремном магазине.

Михаил Олегович также поделился своими творческими планами. "После выхода из карантина я надеюсь прочитать заключенным пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», которую он написал специально для меня", - процитировал член комиссии звезду "Современника".

В свою очередь, Охлобыстин тяжело переживает приговор другу. Он выступил в блоге с заявлением. "Как и следовало ожидать, люди осудили меня за письмо президенту о помиловании моего друга Михаила Ефремова. Самым частым доводом был вопрос: как бы я сам отнесся, если бы какая-то пьяная тварь за рулем сбила моего ребенка или еще кого-то из моих близких? Несомненно я бы потребовал безжалостной расправы над убийцей, а если бы не добился своего, то устроил бы самосуд", - сказал, как отрезал многодетный отец.

По его словам, он совершенно спокойно относится к оскорблениям, которые получает в свой адрес. "Все правильно. Но, не дай Бог, случись подобная трагедия с кем-то из моих близких еще раз, я бы опять сделал все так же. Я приложил бы все усилия, любыми путями, законными и незаконными, пусть даже ценой личного унижения, спасти друга. Меня таким сделала жизнь. Поздно себя менять. Считаю, что вы должны это знать. Тем более, что среди вас очень много моих друзей", - резюмировал Охлобыстин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Через год переедет в колонию-поселение, через четыре выйдет по УДО": адвокат предположил судьбу Михаила Ефремова

Вместе с экспертами разбираемся, какие поблажки положены народному артисту (подробности)