Александр Лукашенко: Белоруссия – это трамплин к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью ведущим российским СМИ во Дворце Независимости. Фото: БелТА/ТАСС

В интервью с известными российскими журналистами главным редактором RT Маргаритой Симоньян, корреспондентом 1 канал Антоном Верницким, ведущим «Вестей» на России 1 Евгением Рожковым и главным редактором радио «Говорит Москва» Романом Бабаяном Александр Лукашенко отметил, что в военном отношении у России и Белоруссии фактически единая армия. Он напомнил, что по его просьбе в России был создан силовой резерв на случай эскалации.

- Дай бог этот резерв использоваться не будет. Но это в договоре записано, - отметил Лукашенко. – И, если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью (а зона ответственности наша в ОДКБ и Союзном государстве - Запад), белорусская армия - 65 тыс. штыков - вступает в войну. И российская группировка (она тоже прописана по плану) нас поддерживает, вместе с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. И если бы вдруг это случилось, мы бы немедленно защищали Россию. Так, как Россия создала резерв сегодня.

При этом, по мнению президента РБ, Белоруссия рассматривается Западом лишь как трамплин – на пути к России: «Поэтому руководство России прекрасно понимает, что нельзя как Украину положить Беларусь под Америку. Почему? Потому что санитарный кордон - 1 тысяча километров.

Лукашенко напомнил, что, став президентом страны, он не позволил выстроить у западных границ России натовский «санитарный кордон» из прибалтийских стран, Беларуси и Украины.

- Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех первых лет, - уверен Лукашенко. - Я Сороса на порог не пустил. А вы с ним дружили. Я уже не говорю про Украину. Вы с ним дружили - те, кто возле Бориса Николаевича бегал. Не буду называть фамилии, вы их знаете, они и сейчас у вас там ходят. Спросите у Путина, сколько в правительстве и Кремле сидело ЦРУшников.

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