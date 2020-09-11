Тимати расстался с Анастасией Решетовой

Решетова рассказала о разводе с Тимати Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения модели и бизнеследи Анастасии Решетовой и рэпера Тимати длились почти шесть лет. Они не были официально расписаны, но давно жили вместе. В отношениях у пары родился сын Ратмир. 11 сентября Решетова сообщила о расставании с рэпером на своей странице в Инстаграм.

Отношения модели и бизнеследи Анастасии Решетовой и рэпера Тимати длились почти шесть лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть», — призналась Анастасия.

Анастасия Решетова надеется, что ей удастся сохранить теплые отношения с отцом Ратмира, которому в октябре исполнится год. О том, что именно произошло, фотомодель так и не сказала. Тимати также пока не прокомментировал расставание.

Анастасия Решетова надеется, что ей удастся сохранить теплые отношения с бывшим мужем Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Я не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу», — написала бывшая возлюбленная Тимати.

Отметим, что слухи о расставании звездной пары ходили уже несколько месяцев. Фанаты заметили, что звезды отдыхали раздельно. Тимати проводил время с мамой и дочерью Алисой в Греции, а Решетова с Ратмиром уехали во Францию к папе артиста.

У Тимати и Решетовой есть сын Ратмир Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, что около шести лет назад Тимати расстался с моделью Аленой Шишковой, родившей ему дочь Алису. Ходили слухи, что у него появилась новая любовь. Разговоры не заставили долго ждать. Через некоторое время Тимати стал появляется на светских раутах с высокой жгучей брюнеткой Анастасией Волконской-Решетовой. Модель и бизнес леди привлекла внимание известного исполнителя. Они стали встречаться, в отношениях у них родился сын Ратмир.

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