2020-03-23T15:09:57+03:00
Звезды

«Наварилась на чужой беде»: жена Тимати оправдалась за продажу антисептика втридорога во время пандемии

Модель и бизнесвумен заявила, что в бизнесе наценка положена на любой товар, и даже на средства первой необходимости
Алена МАРТЫНОВА
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Хейтеры настолько затравили жену рэпера, что Решетовой пришлось оправдыватьсяХейтеры настолько затравили жену рэпера, что Решетовой пришлось оправдыватьсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пока одни терпят убытки от коронавируса, другие пытаются на нем заработать, оседлав модные тренды. Защитные маски по цене 1000 – 5000 рублей за штуку от звезд, блогеров и модных дизайнеров мы уже проходили. Теперь в дело пошли антисептики.

Так, модель, инстаблогер и жена Тимати Анастасия Решетова в своем салоне красоты начала продавать санитайзеры – маленькие флакончики с антибактериальным гелем, который используется для дезинфекции рук и поверхностей. Все бы ничего, но цена на этот жизненно важный сегодня продукт возмутила пользователей соцсетей.

- У Решетовой санитайзеры по 500 рублей за маленькую емкость в 50 - 100 миллилитров. Цена этих средств в супермаркетах не больше 100. Как вам такая накрутка? – разнесли блогеры этот бизнес-проект.

Хейтеры настолько затравили жену рэпера (пока он сам, кстати, отдыхает на морях), что Решетовой пришлось оправдываться.

- За последние два дня меня как только не назвали и чего только не пожелали, - пожаловалась владелица салона красоты. - И все потому, что наряду с шампунем для волос, маслом для тела, расчёсками и патчами у меня стали продаваться антисептики для рук. Мои клиенты незадолго до этого начали интересоваться, планируем ли мы их продажу. К сожалению, цена закупки, учитывая нынешний спрос и их дефицит, была выше, чем могла быть год назад. Плюс ко всему, здесь, как и на любой другой товар, уместна наценка 50-60%. Желающих приобрести у нас антисептики было очень много, как и тех, кто возмущался, что это дорого.

Антисептики, которыми торгует по 500 рублей за штуку жена рэпера и бизнесмена Тимати Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Антисептики, которыми торгует по 500 рублей за штуку жена рэпера и бизнесмена ТиматиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам модели, в крупнейших онлайн-магазинах такой продукт сейчас стоит 400 рублей, поэтому прайс в ее салоне мог быть и дороже, чем сейчас. Тем более, что услуги в организации всегда относились к премиум-сегменту.

- Не было цели «навариться на людской беде», как некоторые говорят, - уверяет Решетова. - Был спрос - я дала товар. Мне ведь нужно оплачивать аренду и платить зарплату – это расходы, которые никогда не были маленькими. Вы говорите, что я должна была раздать эти бутылочки нуждающимся. Вот в чем проблема нашего менталитета испокон веков: «Ах, у тебя больше? Так иди и отдай!». С чего вы взяли, что я не помогаю нуждающимся? Если бы я знала, что антисептик спасет пожилых людей от смерти, я бы отдала их в огромном количестве. Но это не так, - ответила на нападки жена Тимати.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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