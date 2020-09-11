Группе «ВИА ГРА» 20 лет: пластика и уколы красоты – как сохранили молодость Брежнева, Седокова и Грановская

«ВИА ГРА» в 2003-м году — «золотой состав» последний раз официально вместе: Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двадцать лет назад публика узнала о существовании группы «ВИА ГРА». В сентябре 2000 года вышло первое видео коллектива «Попытка №5», к концу года сформировался репертуар, начались концерты. За эти годы через коллектив прошло множество ярких и не очень солисток. Однако самыми любимыми публикой солистками были Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская. У этих певиц теперь сольная карьера: и если репертуар поменялся незначительно, то перемены во внешности налицо – Вера, Анна и Надежда с годами помолодели и похорошели. Виноваты в этом не только гены, но и шагнувшая семимильными шагами вперед индустрия красоты.

Пластический хирург Николай Григоряк сравнил фото и видео «золотого состава» группы «ВИА ГРА» семилетней давности и то, как Вера, Анна и Надежда выглядят теперь. Доктор делится профессиональным взглядом на перемены во внешности звезд – почему артистки с годами только молодеют.

Вера Брежнева

38-летняя Брежнева рядом с 19-летней дочерью выглядит как старшая сестра. Вера всегда была хороша собой: статная (рост 171 см), стройная (вес в районе 53 кг), улыбчивая блондинка. Вот только раньше у певицы кожа была не настолько гладкая, как теперь. Сейчас лицо Брежневой, как у 20-летней модели – ни единой неровности, лишней складочки и морщинки.

Вера Брежнева до сих пор возглавляет списки самых красивых звезд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно, общаясь с подписчиками в социальных сетях, Брежнева вдруг сделала неожиданное признание, которого раньше стеснялась. Певице задали вопрос: делает ли она «уколы красоты»? Вера честно призналась, что ей колют витамины и мезотерапию. Инъекции мезотерапии дают видимый эффект: устраняют морщинки, пигментацию, прыщи, увлажняют кожу и делают ее эластичной. Процедура дает видимый эффект омоложения лица. Брежнева говорит, что важный секрет красоты ее кожи – жизнь без добавленного сахара. Отказавшись от сахара, звезда заметила, что кожа стала чище, а здоровье улучшилось.

Пластический хирург Николай Григоряк резюмирует: «Вера Брежнева за последние семь лет мало изменилась. У неё прекрасный утончённый нос, которого не коснулась рука хирурга. Многие добиваются такой формы носа с помощью ринопластики – но это не тот случай. У певицы очень активная мимическая мускулатура, что говорит о том, что Вера Брежнева практически не пользуется ботоксом. Кожа у звезды ухожена настолько, что очевидно – она регулярно посещает косметолога и уделяет время уходовым процедурам».

Анна Седокова

Многодетная мама выглядит шикарно, и может похвастаться выдающимися формами, тонкой талией и стройными ножками. 37-летняя певица недавно призналась, что после рождения первого ребенка сделала липосакцию – это было 15 лет назад: «Мне говорили, что я жирная, неженственная и толстая. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила…» Теперь у Анны Седоковой трое детей, завидный жених и умопомрачительная фигура, правда, откровенных признаний о преображениях больше не было.

Анна Седокова сейчас довольна своей внешностью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор Григоряк считает: «Глядя на певицу видно, что она нередко посещает кабинет косметолога. У нее очень хорошая объёмная область скул. Для достижения такого объёма скул вводят препараты гиалуроновой кислоты. Также не обошлось без коррекции объёма губ. Губы Седоковой выглядят очень пышными и наполненными. Не исключено, что пышный бюст звезды результат маммопластики».

Надежда Грановская

38-летняя Надежда Грановская всегда была хрупкой дамой с самой пышной грудью в коллективе. Фигура звезды с годами не меняется, как и лицо.

Надежда Грановская, как и коллеги по группе, «законсервировалась» и остается молодой и привлекательной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пластический хирург Николай Григоряк рассказывает: «У Надежды Грановской красивое лицо, естественная мимика, но в то же время отсутствуют какие-то проявления мимической мускулатуры в области лба. Это говорит о том, что она прибегает к ботулинотерапии, использует ботокс для коррекции мимической мускулатуры. Инъекции гиалуроновой кислоты в губы она не делает. Надежда Грановская обладает пышным бюстом с ранней молодости. Делала она пластику груди или нет – точно сказать нельзя. Скорее всего, как обладательница пышного бюста, она могла делать подтяжку груди. Точно утверждать этого нельзя, но по статистике, большинство женщин, которые с ранних лет являются обладательницами большого размера груди, нередко обращаются к пластическому хирургу для коррекции ее формы».