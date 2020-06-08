2020-06-08T23:51:27+03:00
Звезды

Вера Брежнева в "бесстыжем" купальнике смутила поклонников

Певица выглядит просто роскошно
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Вера Брежнева.Певица Вера Брежнева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Вера Брежнева в очередной раз восхитила, очаровала и одновременно смутила своих поклонников. Певица поделилась в блоге эффектными кадрами, на которых запечатлена в очень откровенном купальнике.

Вера Брежнева примерила бесстыжий купальник, который полностью обнажает ее упругие ягодицы. Артистка встала на цыпочки, чтобы зрительно удлинить и без того свои длинные ноги.

Выглядит певица идеально. "Наконец-то надела купальник", - похвасталась звезда.

Поклонники отметили, что у их кумира безупречная модельная фигура. Кажется, Вера еще больше похудела.

Вера Брежнева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вера Брежнева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Нереальные ноги", "Какая вы красивая", "Бесстыжий купальник вам к лицу, точнее к попе", "Вера, как можно быть такой безупречной", "Раскройте секрет, как вам удается быть такой тоненькой", "Я бы такой купальник не смогла надеть. Но у меня и не такая шикарная фигура", "Вера, остановись, что ты делаешь", "Какие формы!", "Худышка наша", - пишут фолловеры.

Брежнева, кстати, не скрывает, что карантин стал для нее возможностью отдохнуть. Два месяца она провела в загородном особняке. Звезда делилась с публикой секретами борьбы с лишними килограммами. Признанная красавица строго следует правилам, которые для нее разработал специалист. "Мне объяснили истину: ты здоровый человек, тебе перекусы не нужны, пище нужно успевать перевариваться, дай ей время", - отметила Брежнева.

Теперь певица выдерживает между приемами пищи четыре часа, о перекусах она забыла. Еще одно правило: ужин минимум за четыре часа до сна, а фрукты только перед едой. Если же без перекуса не обойтись, то можно съесть один фрукт, а лучше - овощ. Помогают худеть и разгрузочные дни. Раз в неделю вокалистка устраивает отдых для организма. Исполнительница принимает пищу три раза, из рациона полностью исключается животный белок, глютен, сахар и молочные продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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