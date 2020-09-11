Ребенок стесняется обедать в классе: психолог рассказала, как ему помочь

Рассказываем, что делать, если школьник стесняется есть в классе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мы уже успели поговорить о том, что делать, если ребенок боится отвечать у доски, как ему ответить на агрессию в свой адрес, научиться собирать портфель самостоятельно и не забывать ничего. Но многих родителей заботит, что ребенок отказывается есть в школе. Кто-то, попав в первый класс от папы с мамой, стесняется есть вместе с одноклассниками – допустим, девочка «копуша», привыкла зависать над тарелкой по полчаса, а рядом шум, гам, налетели-похватали и дальше побежали. Кто-то теряется, оказавшись в столовой без руководства взрослых. А кроме того, до сих пор есть школы, в которых нет централизованного питания, и детям приходится брать обеды из дома. И есть большая группа детей, которые приносят домой все, что мама ему завернула с утра. Стесняются есть, не могут выбрать правильный момент. А у голодного ребенка тут же падает внимательность, ухудшается запоминание. Это не говоря о том, что нарушения режима питания чреваты заболеваниями ЖКТ. Как помочь ребенку освоиться и начать есть в школе? Вот что советует папам-мамам психолог, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова.

В первую очередь, оцените, насколько ваш ребенок владеет этикетом, связанным с приемом пищи.

- Чтобы снять проблему со стеснением, нужно повысить у детей уровень культуры потребления пищи и их компетентность в этом вопросе, - считает психолог Марина Розенова.

Расскажите ребенку о культуре еды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если правильная, культурная еда станет рутиной, делом привычным, стесняться будет нечего. А для этого нужно тренироваться. В том числе дома.

Порепетируйте дома обед в столовой. Вот ребенок заходит в столовую, моет руки, садится за стол? Или идет к раздаче за своей тарелкой? После еды относит посуду куда? Если упала на пол вилка, что нужно делать? Если чадо ест медленно, может быть, порекомендовать ему сосредоточиться на каком-то одном блюде? Если вы сами плохо представляете, как детей кормят на перемене, обсудите с учителем все детали – и изложите их ребенку. В докоранавирусные времена можно было самому сходить в столовую на разведку, но теперь это запрещено.

ИЗУЧАЕМ ЭТИКЕТ

Вместе с ребенком можно посмотреть книжки по этикету, связанному с приемом пищи, и поиграть в это. Разыграть можно ситуации с разной едой, с обедом, с перекусом, с супами и вторыми блюдами. Также уменьшить стеснительность ребенка по поводу питания в классе поможет, если вы продумаете вместе, в каких контейнерах ему носить перекус в школу, удобно ли ими пользоваться, какие у него есть с собой салфетки, красивые ли они, нравятся ли.

- Когда ребенок подготовлен, а еда у него красиво упакована и он может сервировать свой стол, пусть это будет даже не в столовом помещении, а в классе, он становится уверенным в себе, ему не составляет труда обедать в обществе, - считает психолог Марина Розенова.

Возможно, ваш ребенок ест медленнее одноклассников Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРОДУМЫВАЕМ МЕНЮ И УДОБСТВО

Пищу, которая сильно крошится или брызгается, лучше с собой не давать. Подумайте о том, чтобы ребенку было комфортно есть то, что вы приготовили.

- Потренируйте с ребенком то, как он достает свои контейнеры с едой, открывает их, накрывает на стол, как он ест, как за собой все можно быстро и аккуратно убрать. Продумайте, нужны ли ему запасные ложки и вилки. Рассчитайте количество еды, которое ребенок успевает съесть в отведенный для этого перерыв. Приготовьте то блюдо, которое будет содержать достаточно калорий, но которое ребенок сможет съесть за перерыв в своем ритме, - рекомендует психолог Марина Розенова.

Положите в контейнер что-то, чем ребенок может поделиться с соседом по парте: когда ешь вдвоем, а не один, уже не так неловко.