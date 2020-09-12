Эльман Пашаев — о «праздновании срока» Михаила Ефремова: «Это видео 2017 года»

Эльман Пашаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 сентября в соцсетях начало бродить очередное шокирующее видео. На записи адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев дома с супругой танцует под музыку. Казалось бы, что такого? Но нет. В свете недавнего приговора Ефремову этот тривиальный ролик смотрится совсем иначе. Особенно с креативной подписью: «Семья Пашаевых с теплым приветом из солнечных Мытищ. Передает музыкальный привет Михаилу Ефремову».

Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять — видео с танцами Пашаева архивное. Фото: СОЦСЕТИ

Весело?

Весело!

30 тысяч просмотров, сотни репостов с обновленным комментарием — «Эльман Пашаев отмечает успешную посадку ВИП-клиента».

На столе — скатерть и цветочки в стеклянной вазе. На тумбочке — семечки «От Мартина», кока-кола, бутылка «Джек Дэниелса» и бокал с напитком, напоминающим коктейль виски/кола со льдом. Фоном из караоке звучит «Мурка». Жена адвоката, Алена Пашаева, искренне старается попадать в ноты и слова с микрофоном в руках. Сам Эльман пританцовывает голым по пояс, позевывая и прикрывая рот — на часах далеко за полночь. Увидев, что его снимают, адвокат тут же говорит женщине (судя по смеху за кадром), что его снимает «Не надо», накидывает на голову полотенце и выходит из кадра. Соло пронзительно продолжает Алена Пашаева.

С одной стороны, негодование ширнармасс понять можно: репертуар не совсем адвокатский. Песня, посвященная сотруднице ГубЧК Марусе Климовой, работавшей под прикрытием в бандитской Одессе, вроде как уважаема среди уголовников. С другой стороны, Пашаев — не сотрудник правоохранительных органов, и ничего криминального в исполнении песни нет. Хотя, к примеру, в 2018 году архимандрита Венедикта (Цирковый), спевшего «Мурку» в трапезной московского храма, РПЦ выслала из Москвы. А в 2005 году пианистку из столовой Госдумы РФ уволили за исполнение той же «Мурки».

Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять — видео с танцами Пашаева архивное. Слишком топорно сработано: вердикт только вынесли, апелляция не рассмотрена, а адвокат с женой уже напились и радуются. Пляшут на костях.

Достаточно сравнить прическу Пашаева и изображения его жены со свежими фото и видео (из суда или многочисленных интервью) пары, чтобы это понять. Однако «КП» на всякий случай решила проверить информацию и обратилась за объяснениями к защитнику Михаила Ефремова напрямую.

- Эльман, здравствуйте. Беспокоит «Комсомольская правда». В сети появилось видео, где вы якобы отмечаете приговор Михаилу Ефремову, отдыхая дома. Это ведь правда вы на том ролике?

- Это видео 2017 года.

- Судя по всему, снимал кто-то из ваших близких. Каким образом этот ролик попал в интернет именно сейчас, аккурат после оглашения приговора Ефремову?

- Я не знаю.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима за ДТП с человеческими жертвами 8 июня. Защита обжалует приговор и надеется на то, что Мосгорсуд может уменьшить срок актеру, а Верховный суд — и вовсе вынести оправдательный приговор.