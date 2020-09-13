«Слегка знобит. Третья рука не выросла!»: Газманов, Сенчукова и Рыбин делятся впечатлениями после вакцинации от коронавируса и гриппа

Сенчукова и Рыбин привились от гриппа и пневмококка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начинается сезон прививок от гриппа, поэтому некоторые наши знаменитости уже вакцинировались. Кроме того, есть среди артистов добровольцы, кто испытывает действие вакцины от коронавируса.

69-летний Олег Газманов этим летом попал в больницу с коронавирусом – певец уже вылечился, похудел за время болезни на 6,5 кг и вернулся в строй. На днях его сын, музыкант и телеведущий Родион Газманов, стал добровольцем для тестирования вакцины от коронавируса.

39-летний Родион Газманов привился три дня назад и теперь с помощью специального приложения отправляет ежедневный отчет о самочувствии. Родион вакцинировался, и при этом не стал менять рабочий график – на выходных у него рабочие встречи, концерты.

«Ношу, не снимая, трекер, который отправляет телеметрические данные врачам в режиме 24 на 7 и ежедневно заполняю анкету по самочувствию. Третья рука пока не выросла, мысли еще не читаю и комаров взглядом не жгу», - пошутил после прививки Газманов.

На следующий день после вакцинации впечатления у звезды такие: «Болит место укола и слегка знобит, это наводит на мысль, что мне досталось не плацебо, как я думал вчера, когда все было вообще ровно и без изменении . Температура, впрочем, нормальная».

Родион Газманов после прививки от коронавируса провел множество встреч, испытывая при этом легкое недомогание – музыкант сообщал о самочувствии в социальных сетях. Сегодня вечером у Газманова концерт в Ленинградской области, а пока свежие данные о самочувствии добровольца-участника исследований: «Вчера за день я испытал полный букет обычно сопровождающих любую вакцинацию симптомов. Кроме озноба присутствовала легкая ломота в суставах и мышцах, головная боль, слегка увеличены лимфатические узлы. Кроме того, все время хотелось спать, что не помешало, впрочем, провести и выступить на двух концертах. Правда, со сцены я выходил мокрый как мышь. Каждый день мне звонит врач, следящий за моим состоянием, и даёт рекомендации. Есть определенные ограничения на принимаемые лекарства, но головную боль разрешили снять нурофеном. Впрочем, это и не понадобилось».

А в это время Марина Газманова (супруга Олега Газманова), которая также переболела коронавирусом ,планирует отпуск в теплых краях: «Доктор советует после коронавируса побольше витамина D – восстановить иммунитет, так что рванем на море за солнцем. Теперь пока антитела – рванем восстановиться». Газманов «привез» коронавирус домой после путешествия на фестиваль «Славянский базар».

А вот супруги Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин на этой неделе сделали сразу две прививки – от гриппа и пневмококка (бактерия, вызывающая в том числе и пневмонию). Их поклонники тут же поинтересовались: «Сенчукова и Рыбин недавно рассказали, что справились с базально-клеточным раком кожи. Им можно делать прививки?» Оказалось, что да – врачи разрешили. Тем более, что Сенчукова еще в прошлом году рассказала нам: «К счастью, наша болезнь излечима. Мы вылечились, просто теперь стоим на учете и проверяемся каждые три месяца. Надо быть внимательным к своему здоровью».

49-летняя Наталья и 58-летний Виктор вакцинировались в рамках программы «Здоровья» - их пригласила давний друг семьи Елена Малышева. Сенчукова рассказала: «Делаем с Виктором прививку от гриппа уже 24 года». Каждый год в начале осени семья прививается, и потом зимой не болеет гриппом. Супруги прекрасно перенесли вакцинацию – пришли на съемки передачи после прививки. Елена Малышева посоветовала всем после консультации с доктором, прививаться от гриппа и быть в хорошем настроении: «Как бы ни складывалась жизнь Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина – их никогда не покидает оптимизм. И вот именно такого оптимизма я желаю каждому из вас».