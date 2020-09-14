Дочь высказалась об избиениях Анастасии Заворотнюк

Поклонники обсуждают известие о том, что бывший муж избивал Заворотнюк и изменял звезде с няней их детей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шокирующие подробности личной жизни тяжелобольной Анастасии Заворотнюк никого не оставили равнодушными. Поклонники обсуждают известие о том, что бывший муж избивал актрису и изменял звезде с няней их детей. Дочь артистки Анна Заворотнюк молчать не стала и высказалась о пугающих откровениях.

Анастасия Заворотнюк трижды была замужем. Своего первого избранника - бизнесмена Олафа Шварцкопфа актриса бросила ради красавца-блондина Дмитрия Стрюкова. Их бурный роман закончился скромной свадьбой и рождением дочери Анны и сына Майкла. И мало кто знает, что именно второй супруг держал артистку в ежовых рукавицах.

Мужчина оказался тираном и деспотом, запирал артистку дома и запрещал ей работать. "Настя человек закрытый. Узнавая такие подробности, становится очень страшно, сколько ей пришлось пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя", - поведала в эфире передачи "Основано на реальных событиях" актриса Лия Волянская.

Помимо слухов об избиении бывшим мужем, в программе было сказано, что Стрюков якобы изменял Заворотнюк с няней их детей. Мол, придя как-то домой, она обнаружила, что ее супруг спит с няней. Произошла драка. Няню выгнали. А через некоторое время Заворотнюк развелась во второй раз.

Дочь актрисы Анна Заворотнюк прокомментировала обнародование скандальной информации. Девушка заявила о том, что с ней не были согласованы материалы о личной жизни ее матери. Она заверила, что не знает, о какой конкретно программе идет речь, так как не смотрит телевизор и не читает прессу. "Ничего не согласовывают, пишут и снимают полный бред", - ответила девушка в блоге на вопросы подписчиков.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике. Родственники слухи подтвердили в октябре. В середине мая 2020 года диагноз Заворотнюк на всю страну объявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На совещании по вопросам развития генетических технологий он доложил президенту Владимиру Путину, что у актрисы глиобластома. Некоторое время назад появилась информация о том, что звезде сериала "Моя прекрасная няня" стало хуже. У актрисы появилась сильная слабость, утомляемость. Иногда Настя жалуется на головные боли и общее недомогание. При глиобластоме может происходить то улучшение, то ухудшение состояния. Кроме того, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность.