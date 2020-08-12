"Ножки-ниточки": дочь Анастасии Заворотнюк показала фото после болезни

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала в блоге фотографию, на которой позирует в обтягивающем комбинезоне. Внешний вид исхудавшей после болезни Анны перепугал публику.

Дочь Анастасии Заворотнюк красотой пошла в маму. Анна - обладательница идеальной фигуры. Тонкая талия, длинные ноги и пышный бюст - природа щедро одарила первенца звезды сериала "Моя прекрасная няня". Все прелести девушка продемонстрировала, надев обтягивающий комбинезон.

"Моя давняя мечта - научиться серфить! Меня всегда завораживают люди, которые с такой легкостью скользят на досках по волнам!", - подписала эффектный кадр красавица.

Большинство поклонников восхитились девушкой. Однако некоторых фанатов фигура Анны напугала. "Такая худенькая! Немножко поправиться нужно!", "После болезни совсем прозрачная стала Анечка", "Ножки-ниточки", "Анечка, не худейте больше!", "Наверное, на нервной почве так исхудала" , - обсуждают внешность кумира фолловеры.

Отметим, некоторое время назад Анна действительно рассказала о том, что сильно заболела. "Я заболела и очень сильно. Сдала тест на ковид... С одной стороны, я понимаю, что наверное мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратными, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками. Потому что по общей статистике молодой организм гораздо проще справляется с вирусом, а вот пожилым людям это дается очень тяжело", - делилась дочь "прекрасной няни".

Что касается Анастасии Заворотнюк, то, как известно, уже полтора года актриса борется с онкологией. Некоторое время назад появилась информация о том, что звезде сериала "Моя прекрасная няня" стало хуже. У актрисы появилась сильная слабость, утомляемость. Иногда Настя жалуется на головные боли и общее недомогание. При глиобластоме может происходить то улучшение, то ухудшение состояния. Кроме того, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность. "Да, она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы", - цитирует сайт kp.ru одного из медиков.