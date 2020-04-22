Друг семьи подтвердил: Петр Чернышев забрал Анастасию Заворотнюк из больницы домой

Слухи о том, что Анастасия Заворотнюк находится дома, в подмосковном Крекшино, нашли свое подтверждение. Друг семьи, пожелавший остаться инкогнито, заявил, что Петр Чернышев забрал любимую жену из больницы.

Анастасия Заворотнюк наблюдается в Центральной клинической больнице (при Управлении делами Президента РФ). С января 2019 года она лежала в филиале в подмосковной Барвихе. Муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, находился рядом с ней неотлучно.

На днях паблик "НеМалахов" первым сообщил, что Заворотнюк находится дома. Как удалось выяснить, Чернышев действительно привез жену домой. "Настю выписали из больницы! Только что говорил с Петей. Она хорошо себя чувствует. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения", - рассказал сайту kp.ru друг фигуриста.

Форма рака у звезды сериала "Моя прекрасная няня" не была смертельной. Однако о полном выздоровлении пока рано говорить. Все-таки диагноз серьезный, есть риск рецидива, как это однажды случилось. В 2019 году Анастасия перенесла две операции по удалению опухоли головного мозга: одну в Германии, вторую в Москве.

Сейчас актрисе намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. "Ясно мыслит, общается с родными. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама. Улыбается, настроение прекрасное", - откровенничает друг семьи.

По его словам, во время лечения актриса принимала гормональные препараты, из-за чего сильно прибавила в весе. "Но как только перестала принимать гормоны, похудела. Мобильным телефоном и интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться", - резюмировал мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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