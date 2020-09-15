Дмитрий Мезенцев о переговорах Путина и Лукашенко: Это только подтверждает глубину и масштаб двусторонних отношений

Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии
Фото: Тимур ХАНОВ
В понедельник, 14 сентября, в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Обсуждение проходило в закрытом режиме и длились четыре с половиной часа. Обозреватель kp.ru Александр Гамов позвонил послу РФ в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву, чтобы узнать его мнению о состоявшейся встрече.
-... Алло! Дмитрий Федорович, извините...
- Александр, дорогой! Я в самолете.
(В трубке - шум двигателей и голос бортпроводницы: «Пожалуйста, пристегните ремни».)
- А вы когда приземляетесь?
- Через два с половиной часа.
- О-о! Ну, тогда два слова просто скажите!
- О чем?
- Ну, о переговорах. Вот...
- Огромное значение для системы двусторонних отношений.
- Ну, атмосфера, атмосфера. Как вам?
- Ну, вы же знаете, что переговоры шли с глазу на глаз... И мы с вами видели и почувствовали... И из сообщений СМИ, и по информации, которую объемно представил и содержательно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мы понимаем, что это - тот день, который только подтверждает глубину и масштаб двусторонних отношений.
Переговоры длились почти пять часов
Фото: REUTERS
- Класс! Скажите, это как повлияет на обстановку в Белоруссии?
- Я думаю, что это важно, что это (речь о переговорах. - А.Г.) делает более прочными отношения двух братских государств.
- Мы стали ближе?
- Конечно.
- А Союз стал крепче?
- Чтобы Союз стал крепче, нужна ещё нам - с обеих сторон - огромная работа миллионов людей... Верю, что так и будет.
- Настроение посла России в Белоруссии сейчас улучшилось?
- У посла России в Белоруссии всегда деловое, рабочее, доброжелательное настроение.
- Вы там (где непосредственно шли переговоры - прим. ред.) присутствовали или нет - скажите?
- Я был в Сочи, но переговоры шли с глазу на глаз. А мы были в составе тех групп, которые, значит, находились в комплексе зданий, но, естественно, в переговорах не участвовали. Потому что изначально был обозначен такой формат - c глазу на глаз.
- Ну, ясно... Ну, вы видели - по лицам президентов, по их мимике, жестам... Какое было настроение?
- Ну, Александр, дорогой мой человек - вы же тоже видели.
- Да.
- Ну, что... Вы же - мудрый, опытный человек. С таким уникальным опытом.
- Почему они мало улыбались на этот раз?
- (смеётся) Послушайте меня - вам придётся скоро в “Комсомолке» закупить специальные приборы, которые будут измерять объём улыбок, их тепло.
Значимость встречи, которая состоялась - она определяется масштабом тех вопросов, которые обсуждались - это обращенность в день нынешний и в день завтрашний. Я думаю, все это есть.
- Завершающий вопрос - обед был у них?
- (смеётся) Александр, переговоры прошли в плотном деловом режиме, это были продолжительные и значимые переговоры...
(В салоне самолета звучит голос командира экипажа - он объявляет о начале полёта.)
- Спасибо вам огромное! Удачи! Счастливого пути!
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