Скандал с Тарзаном, Королевой и «беременной разлучницей» очень похож на развод публики

Изголодавшимся за время пандемии звездам шоу-бизнеса шумиха нужна как воздух Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врать на публику пиара ради - это первое, чему учатся артисты, худо-бедно завоевав репутацию знаменитости. Королева недавно сама еще раз напомнила, как на заре туманной юности они с Игорем Николаевым поехали в «прощальный тур Дельфина и Русалки» - задолго до того, как они в самом деле решили расстаться. И даже похвасталась, что это она сама придумала, а не Игорь — для оживляжа зрительского интереса.

Хороший скандал — это сотни статей, эфиры в ток-шоу на главных телеканалах (за участие в них еще и приплачивают), что в конечном итоге неплохо монетизируется. Самый свежий и показательный пример — мастерски разыгранный развод инстаграм-дивы Оксаны Самойловой и рэпера второго эшелона Джигана: они все лето так лихо разводились, что поклонники все слезы выплакали. Такая пара, деток полон дом… А тут муж в психушке и под наркотой (таков был сценарий этой пьесы, я ничего не придумываю) бросает семью. Безутешная Оксана в прямых эфирах была очень убедительна. Сердобольные зрители массово подписывались на ее инстаграм. Следом подвалили рекламодатели — ради чего, собственно, все и затевалось. В общем, не развелись, заявление забрали, типа хэппи-энд.

Кто его знает, что там у Тарзана и Королевой на самом деле (дай бог им счастья и здоровья). Понятно лишь, что после «коронакризиса», на котором артисты потеряли кучу денег, привлечь к себе лишнее внимание все только рады. Так что вот так сразу верить участникам этого скандала не стоит.