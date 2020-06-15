Джиган и Оксана Самойлова передумали разводиться

Быть разводу или не быть - этот почти шекспировский вопрос мучил друзей и поклонников знаменитостей последние три месяца. Слишком уж противоречиво вели себя супруги: Джиган то уходил в пьяные загулы, то лечился от зависимостей, Самойлова то заявляла о расставании, то делилась милыми семейными фото. 15 июня все разрешилось.

- Поступил отказ от исковых требований, супруги примирились, - заявили в Головинском суде.

Напомним, иск о разводе подавала Самойлова. Она уверяла поклонников, что будет до конца стоять на своём решении.

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