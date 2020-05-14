2020-05-14T17:39:16+03:00
Звезды

«Развод Джигана с женой до Forbsa доведет»: пара обсудила с друзьями, как к осени увеличить заработки в два раза

Музыкант с женой растянут расставание до возобновления активной культурно-массовой жизни
Ирина ВИКТОРОВА
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В светской тусовке Оксане сочувствуют, но в реальность развода мало верятВ светской тусовке Оксане сочувствуют, но в реальность развода мало верятФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Отношения Джигана с матерью трех его дочерей и сына похожи на американские горки. Скандал, объявление о разводе, потепление в отношениях, которое обернулось недавним выходным на природе. Все это ради нас – скандалы, интриги, расследования, обсуждения… Рост интереса, который теперь легко монетизируется.

Джиган и Оксана на днях завезли детей к родителям Самойловой, а сами отправились на природу – приятно проводить время с друзьями. Конечно же, главные разговоры теперь об экономическом кризисе и о том, как извлечь выгоду из внимания публики к семье. И бизнесмены, и продюсеры уверены, что развод выгодно скажется на очередном росте интереса и коммерческих предложений. Хотя с разводом можно и нужно тянуть хотя бы до середины, а еще лучше до конца лета – пока не начнется активная культурно-массовая жизнь (а вместе с ней «заказники» Джигана). Пока народ без опаски не начнет посещать магазины и салоны красоты (что важно для бизнеса Оксаны и возобновления рекламных контрактов). Как водится, супругам с детьми суд дает время на примирение – как раз на этот срок можно затянуть интригу с разводом. А потом передумать разводиться или даже развестись.

Музыкант с женой растянут расставание до возобновления активной культурно-массовой жизни Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Музыкант с женой растянут расставание до возобновления активной культурно-массовой жизниФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Справедливости ради отметим: в светской тусовке Оксане сочувствуют, но в реальность развода мало верят. Вспомним хотя бы прогноз Яны Рудковской, которая редко ошибается. Продюсер предположила, что все страсти спродюсированы для привлечения внимания: «Мы подсели на это и начали верить. Даже моя мама, которая еще в декабре знать не знала про их существование, уже сопереживает Оксане и пишет на ее странице слова поддержки. Что говорить про ярых поклонников».

Многие в шоу-бизнесе считают, что пара растянет эту историю на максимально долгий срок. К Оксане пришло уже больше миллиона подписчиков в инстаграме, у Джигана миллионные просмотры в соцсетях. Вопросов много: рэпер живет с Оксаной в одном доме, они вместе ездят отдыхать… Все ответы нам преподнесут в максимально выгодном свете: и Оксана, и Джиган опытные и умные люди в вопросах бизнеса.

А народ у нас «разведенок» жалеет активно. Юлия Барановская и Ольга Бузова стали заколачивать миллионы после предательства мужей. У них были настоящие личные трагедии. Бузову муж-изменщик даже довел до списка самых богатых знаменитостей в Forbes. И Джиган с Оксаной могут оказаться в этом почетном для знаменитостей перечне – как раз место Регины Тодоренко освободилось. Но для этого важны несколько моментов.

Отношения Джигана с матерью трех его дочерей и сына похожи на американские горки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отношения Джигана с матерью трех его дочерей и сына похожи на американские горкиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Заработки в инстаграме Оксаны Самойловой уже увеличились до 10 – 20 млн. руб. в месяц. Это значит, что реклама у Оксаны хорошо работает – народ ей доверяет. И тут важно это доверие не растерять. Но 12 миллионов подписчиков Самойловой поддержат ее в любом случае: и если она уйдет от мужа, и когда простит отца детей.

Осталось Джигану вернуться к выступлениям на заказниках (от 2 млн. руб. за концерт). А это не простая задача. Чтобы содержать большой загородный дом, прислугу, с учетом бытовых нужд, образования детей необходимо в месяц минимум 5 млн. руб.

Сейчас с коллегами и друзьями рэпер обсуждает перспективы и стратегии своей музыкальной карьеры – как получить максимальную выгоду от скандала. Джиган обговорил свои дела и настроение с Тимати. В публичной части разговора Джиган рассказал, что сделал 90 капельниц, спасла его жена и отменное здоровье: «У меня все хорошо - недавно выписался из больнички. У меня на самом деле сорвало кукушку. Все знают, что я люблю спорт, но случилась в моей жизни такая ситуация: стал курить кальян, траву. В Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать…»

Главное, как известно, это – песня. Нет хита – нет артиста. Поэтому главная задача Джигана сейчас – найти и записать парочку хитов, раскрутить их до начала концертной деятельности. Будет песня – будут «заказники». А иначе не приглашать же Джигана на свадьбы, юбилеи и корпоративы с мастер-классами на тему счастливой жизни.

Джиган съехал от жены с четырьмя детьми.Фанаты волнуются за Джигана. Ведь в последнее время он ведёт себя неадекватно. Между тем недавно в семье рэпера и Оксаны Самойловой всё было идеально… Что же случилось?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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