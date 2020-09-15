«Дело Широкова»: Экс-капитану сборной России грозит два года тюрьмы за избиение арбитра

Для Романа Широкова может очень печально закончиться его несдержанное поведение на футбольном поле. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Для Романа Широкова может очень печально закончиться его несдержанное поведение на футбольном поле. Закончивший футбольную карьеру экс-капитан сборной России 10 августа играл в товарищеском матче любительских команд за «Матч ТВ». В какой-то момент футбольной звезде не понравилось решение судьи Никиты Данченкова, и он набросился на молодого арбитра с кулаками. Это выглядело ужасно – Широков сначала наносил удары рукой, потом, когда рефери упал, стал добивать его ногами. Набежавшие партнеры с трудом смогли утихомирить разбушевавшегося футболиста. Спустя месяц стало известно об открытии уголовного дела против Романа Широкова по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Сразу же после инцидента Данченкова увезли на скорой. Травмы, к счастью, оказались не слишком большими - рассечение брови, огромная гематома под глазом. Но в любом случае они выглядели намного серьезнее, чем те, что футболисты Кокорин и Мамаев нанесли стулом чиновнику Денису Паку. Напомним, что по итогам нашумевшего суда Кокорин получил полтора года колонии общего режима, Мамаев – год и пять месяцев лишения свободы.

Максимальное наказание по вменяемой Широкову статье – до двух лет. Адвокаты потерпевшего требуют переквалифицировать дело. По их мнению статья должна быть более тяжелой - покушение на убийство из хулиганских побуждений. И там уже предусмотрено намного более серьезное наказание.

В свою очередь Широков пробовал извиниться перед арбитром. Но сделал это крайне неудачным образом. «Я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками», - написал экс-футболист в Инстаграм. Но его определение «размахивание руками» меньше всего подходило под удары руками и ногами, которые он наносил по лежащему человеку.

Извинения не приняты. Если были другие попытки разрешить ситуацию, то они тоже не увенчались успехом. И теперь возможно новое громкое судебное разбирательство с участием футбольной звезды. И сейчас лучше всего будет видно, чем отличается суд, когда в качестве потерпевшего выступает федеральный чиновник, от того, когда избивали обычного арбитра.