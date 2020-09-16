Протесты в Белоруссии, последние новости на 16 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Министерство обороны Республики обвинило ЕС, Литву, Польшу и Украину в дестабилизации ситуации в стране Фото: Павел МАРТИНЧИК

15 сентября в Минске и других городах Республики было спокойно – без акций протест и задержаний. Однако, на политической арене по ситуации в Белоруссии высказывались высокие чиновники. А парламент Украины вообще провел голосование по признанию или непризнанию результатов белорусских выборов – большинство проголосовало против.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Министерство обороны Республики обвинило ЕС, Литву, Польшу и Украину в дестабилизации ситуации в стране, сообщает Sputnik. Основная цель дестабилизации, как заявлено, смена действующей власти.

Выступал глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей. Среди прочих заявлений прозвучало и то, что Евросоюз не в праве «выносить вердикты о приемлемости результатов выборов». А так же то, что в посредничестве ОБСЕ нет никакой необходимости.

ОППОЗИЦИЯ

Член Координационного совета оппозиции Павел Латушко заявил, что оппозиционеры намерены привлечь кредит от ЕС в размере 4 миллиардов долларов.

Светлана Тихановская из Литвы поздравила Купаловский театр со столетием. «Вы не только лучшие актеры станы. Вы стали настоящими героями современной Беларуси. Вы выдержали угрозы и поддержали своего директора Павла Латушко, осудили фальсификацию выборов и репрессии».

Фонды солидарности Беларуси, помогающие уволенным за свою политическую позицию согражданам, заявили, что на сегодняшний день на эти цели ими собрано уже 6 миллионов долларов.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Верховная Рада Украины не признала результаты выборов в Республике Беларусь. И собирается вводить свои санкции.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что отношения с Белоруссией будут пересмотрены. Выступая в Европарламенте он заявил, что сейчас изучаются сектора взаимодействия, которые могут быть заморожены. И поторопил коллег с санкциями, которые, по мнению Борреля, должны быть приняты до 24 сентября.

РЕАКЦИЯ РОССИИ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, открывая сегодня осеннюю парламентскую сессию, попросил своих коллег активнее взаимодействовать с белорусскими парламентариями.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что кредит в 1,5 миллиарда долларов Белоруссии имеет исключительно коммерческие условия.

Единственный член ПАСЕ из РФ — Петр Толстой – выступил против заявления посткома о том, что выборы в Республике были несвободными и прошли с нарушением международных норм.

Премьеры России и Белоруссии обсудили в телефонном разговоре детали сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Минтранс РФ обсудил сегодня возобновление авиасообщения со странами СНГ, сообщил «Интефакс» со ссылкой на информированный источник. И первой столицей, с которой откроется авиасообщение, возможно, станет Минск.

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