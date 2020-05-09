"Назвали в честь Дня Победы": Евгений Петросян сделал признание

Евгений Петросян поделился откровенной историей своей семьи. Он сделал откровенное признание о себе и своей маме.

Евгений Петросян родился осенью 1945 года. Но, как выяснилось, имя ему родители выбрали именно в День Победы.

"Имя мне дали за несколько месяцев до рождения. Мама работала на военном заводе, и 9 Мая они решили отметить праздник, а потом пойти на салют. И вот в красном уголке один из рабочих ее заметил и сказал, что поскольку это праздник победы жизни над смертью, то Беллу Григорьевну можно назвать одним из символов зарождающейся жизни", - рассказал Евгений Ваганович.

Тогда, по его словам, и решили выбрать имя будущему ребенку. Его родители остановились на имени «Евгений», потому что в переводе с древнегреческого оно значит «хороший род» или «хорошо рожденный».

"Кроме того, это имя могло подойти как мальчику, так и девочке. УЗИ тогда не делали, и за четыре месяца не могли определить пол. Так я стал Евгением в День Великой Победы, чему очень рад", - цитирует 74-летнего Петросяна "Антенна-Телесемь".

Как неоднократно отмечал юморист, его родители не имели ни малейшего отношения к искусству. Отец преподавал в педагогическом институте. А мама будущей звезды эстрады по образованию инженер-химик. Она была ученицей Петросяна-старшего.

В семье не слишком обрадовались, когда сын заявил, что собирается стать артистом, однако мешать его попыткам добиться успеха на этом поприще не стали. С 12 лет Петросян вел сольные концерты, читал фельетоны, разыгрывал сценки из оперетт. А в 15-летнем возрасте даже отправился на свои первые гастроли от клуба моряков.