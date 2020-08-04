"Татьяна, трепещи": Евгений Петросян показал, на что готов ради молодой жены

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова почти год женаты. Однако судя по всему огонь страсти между супругами и не думает угасать. Ради молодой супруги артист тщательно следит за собой и своим здоровьем.

Евгений Петросян показал, как старается ради 31-летней Татьяны Брухуновой и поддерживает молодость и красоту. Сатирик посетил массажиста в одной из частных клиник. Специалист растянул именитого пациента, да так, что юморист скоро в прыжке будет садиться на шпагат. А потом разогнал звезде кровь, чтобы не было тромбоза, при помощи специального инструмента, воздействующего на ткани током.

Сатирик опубликовал в блоге серию видео. Он лежит на кушетке и комментирует процесс оздоровления. Евгений Ваганович предстал в спортивных штанах и футболке.

"Вот, понимаете, растяжка. А этот агрегат, - указал юморист на кушетку, - между прочим, наши придумали". Массажист легко поднимал ноги знаменитости на 90 градусов. А затем растягивал Петросяна. В какой-то момент пациент даже охнул.

Поклонники похвалили кумира. И обратились к его молодой супруге: "Татьяна, трепещи".

Кстати, 74-летний Евгений Ваганович постоянно занимается спортом. Он посвящает фитнесу полтора часа и делает 30 упражнений на каждой тренировке. Юморист считает, что ему еще не пришло время стареть. И благодарит врачей, которые помогают ему в борьбе за здоровье. Он не раз отмечал, что старость - один-единственный способ подольше прожить. Но для этого приходится заниматься собой.

Напомним, о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно в конце декабря 2019 года. За год до этого сатирик со скандалом развелся с четвертой женой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Бракоразводный процесс между бывшими супругами не завершен и по сей день. В марте 2020 года поползли слухи о том, что у артиста и его пятой жены родился ребенок. В начале мая юморист впервые опубликовал совместное фото с молодой женой. Сенсационный кадр произвел фурор.