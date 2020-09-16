«Жена родила!»: 75-летний Петросян открестился от суррогатной матери

У юмориста и его жены родился сын. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян! -подписал фото со своим крохотным сыном 75-летний Евгений Петросян.

Этот трогательный снимок юморист опубликовал в день своего рождения. Молодая жена сатирика тоже поздравила его, назвав артиста «волшебником».

Напомним: в декабре прошлого года Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Потом появились слухи, что суррогатная мать родила паре сына. Мол, Петросян и Брухунова решили прибегнуть к суррогатному материнству, поскольку у Татьяны проблемы со здоровьем, была не так давно операция на ногах, на венах. Дескать, беременность для неё стала бы большой нагрузкой.

Однако пара не комментировала рождение сына. И вот в день рождения Евгения Вагановича супруги решили поделиться своим счастьем.

Впрочем, на вопрос подписчика «а кто рожал», Петросян ответил: «Жена!»

Фото: Instagram.com

Тем самым опровергнув слухи о суррогатной матери. Хотя Татьяну Брухунову никто из команды артиста беременной не видел...

Напомним: у Петросяна есть взрослая дочь Викторина, но с ней юморист не общается. После развода Петросяна и Степаненко Викторина встала на сторону Елены Георгиевны, которая ее вырастила.