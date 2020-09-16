Где купить красивую, удобную и качественную посуду?

Красивая, удобная и качественная посуда - это не только залог быстрого и простого приготовления вкусных блюд, но и хорошего настроения у повара! А хорошее настроение у повара - это, в свою очередь, залог вкусных блюд! Вот и получается такой вот своеобразный порочный круг, которой просто требует наличия на кухне каждого дома определённого набора посуды. В нашей подборке мы познакомим Вас с магазинами, где вы точно с лёгкостью сможете приобрести необходимые товары.

Итак, открывает наш список один из самых популярных на российском рынке магазинов данного сегмента - интернет-магазин Gipfel.

Компания специализируется на производстве посуды, столовых приборов и кухонных принадлежностей экспертного класса. В каталоге магазина можно найти более 3 тысяч товаров: как саму посуду, так и предметы сервировки стола, предметы декора и интерьера, ножи, текстиль, товары для бара и различные аксессуары для кухни. Помимо непревзойдённого качества своей посуды, компания Gipfel также славится безупречным клиентским сервисом и прекрасной ценовой политикой - так, в интернет-магазине частенько проходят различные специальные предложения и распродажи, которые позволяют покупателям приобрести продукцию бренда по приятным ценам. Например, до конца сентября на сайте компании действует акция, благодаря которой можно оформить заказ со скидкой 12% по специальному промокоду Gipfel при сумме покупки от 5 тысяч рублей. А при покупке от 7,5 тысяч рублей можно даже получить гарантированный подарок: фирменную силиконовую крышку, овощечистку, набор для приготовления десертов или другие удобные и полезные аксессуары от бренда! Также в интернет-магазине проходит акция под кодовым названием «Заказывайте больше-платите меньше» – с ней можно по выгодной цене оформить большие заказы. Например, при заказе от 20 тысяч рублей скидка покупателя составит 3%, при заказе от 30 тысяч рублей - 5%, а при заказе от 40 тысяч рублей - уже целых 10%! Однако обратите внимание, что в данной акции не участвует продукция, выставленная на продажу со скидками от 50%. Ну и, конечно, прекрасной новостью является то, что интернет-магазин Gipfel запустил акцию на бесплатную программу доставки для своих покупателей ещё на более выгодных условиях. Так, на сегодняшний день бесплатная доставка курьером до двери осуществляется при сумме заказа от 5 тысяч рублей не только по Москве, но и во все города России! Ознакомиться с подробными условиями этих и других акций, а также найти скидочные промокоды Gipfel вы всегда можете на нашей странице.

Говоря о магазинах, где можно приобрести самую разнообразную посуду на любой вкус, конечно же, нельзя не упомянуть и интернет-магазин ИКЕА. Уверены, что популярный скандинавский бренд по производству и продаже товаров для дома разного назначения знают абсолютно все, в том числе и благодаря его одной из самых лояльных ценовых политик в данном сегменте рынка. Каждый месяц компания устраивает для своих клиентов новые акции и распродажи, которые позволяют держателям карт IKEA Family приобрести товары по ещё более низким ценам. Так, например, в сентябре такие скидки действуют на подборку из 100 товаров, в которую в том числе входят и товары для кухни: товары для готовки, для хранения, для приготовления чая, а также стаканы, кружки, ножи, миски и тарелки. Кроме того, советуем Вам обратить особое внимание на подборку продукции стоимостью до 299 рублей: там Вы можете найти полезные товары для кухни и не только! Все горячие предложения от магазина и актуальные промокоды ИКЕА на скидку всегда размещены на нашей странице.

Ну и закрывает наш список известный интернет-магазин Твой Дом, в котором также можно найти качественную посуду для приготовления, товары для сервировки стола и кухонные аксессуары на любой вкус и кошелёк от самых популярных мировых производителей. Российская компания появилась на рынке относительно своих конкурентов совсем недавно - всего лишь в 1998 году, однако за столько короткий срок уже успела завоевать доверие своих клиентов. Не в последнюю очередь это произошло и благодаря её гибкой ценовой политики: в магазине постоянно действуют различные акции и распродажи на продукцию. Например, на данный момент специальные предложения распространяются сразу не несколько брендов сервировочной посуды: в том числе и скидки до 50% на товары от таких известных производителей, как Bormioli Rocco и Spal! Также со скидками в сентябре можно приобрести и наборы для приготовления посуды из 6 и более предметов. Эти и другие акции и фирменные промокоды Твой Дом на скидку вы можете найти на нашей странице.

Надеемся, что теперь разобраться в большом разнообразии предложений, которую порадуют любую хозяйку и сделают процесс приготовления пищи ещё более простым и быстрым, Вам будем намного проще! Ну а ознакомиться с другими акциями на покупку красивой, удобной и качественной посуды и прочих товаров для кухни Вы всегда можете на нашем сайте Промокоды КП ру.

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