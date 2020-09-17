«Она утонула в туалете»: дети омской истязательницы признались в расправе над кошкой

О том, что творилось в доме многодетной мамы, которая приютила подругу с сыном мы уже рассказывали. Фото: СОЦСЕТИ

Иначе как дикостью все, что творилось в ауле Коянбай Омской области, не назовешь. Напомним, в первых числах сентября 20-летняя Евгения Кабельская обвинила свою подругу, многодетную маму Гульмиру Букенову, в избиении своего полуторагодовалого сына. В сети появились страшные фотографии, на которых малыш весь в ссадинах и синяках со связанными руками и ногами. А сама история оказалась не столь однозначной. В истязаниях Следственный комитет обвинил не только Гульмиру, которая вот-вот родит четвертого ребенка, но и маму Максимки. Евгения Кабельская сейчас находится в СИЗО, а ее подруга Гульмира — под домашним арестом.

О том, что творилось в доме многодетной мамы, которая приютила подругу с сыном мы уже рассказывали. На одном из видео, которое было снято в детской комнате, трое детей Гульмиры играют с кошкой. Точнее, издеваются над животным. Несчастную кошку они таскают за шкирку и кидают из угла в угол. Жестокий ролик посмотрели омские зоозащитники и решили, во что бы то не стало спасти беднягу Но не успели!

- Когда мы приехали, в доме Гульмиры была только собака с двумя щенками. Мы спросили, где же кошка, но Гульмира ответила: «Кошки дома нет!». Стали разговаривать с детьми и они заявили: «Кошка утонула в туалете». Они просто выбросили бедное животное в фикалии, такие у них игры, - рассказали «КП» омские зоозащитники.

Труп кошки действительно нашли в туалете.

- Эту кошку они взяли несколько месяцев назад по объявлению: «Отдам в добрые руки». У прежних хозяев началась аллергия на шерсть. и они сами привезли котенка в дом многодетной мамы. Никто и подумать не мог, что там будут издеваться над животным, - рассказала Олеся Григорьева, председатель общества многодетных семей Омской области.

Но спасти собаку и щенков все-таки удалось.

- Собака была истощена, но Гульмира не хотела ее отдавать. Согласилась она только после того, как ей пообещали привести другую собаку, более крупной породы. Но никто это делать не будет, сами понимаете, - признались зоозащитники.

Сейчас собака и двое ее щенков живут у омских волонтеров. А что же с детьми Гульмиры?

- Трое детей живут вместе с ней. Ее до сих пор не ограничили в родительских правах. И тут просто жаль, что их нельзя спасти и забрать. Она очень жестокий человек и воспитывает из детей садистов, - возмутилась Олеся Григорьева.

Тем временем маленький Максимка до сих пор находится в больнице. Его маму ограничили в родительских правах, а временную опеку над мальчиком дали родному брату его погибшего отца. Мужчина работает в полиции и у него есть свои и приемные дети.

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