Генерал ФСБ в отставке: Видео с бутылкой из номера Навального доказывает - провокация готовилась заранее

Сторонники Навального собирали «улики» по делу, которого еще не было - но оно уже должно было случиться? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Команда Алексея Навального сразу после его отлета из аэропорта Томска, нагрянула в номер отеля в этом городе, где он ночевал, и упаковала все предметы (в том числе бутылки с водой), чтобы доставить их для анализа (конечно, не в России). Видеоролик об этом выложен в инстаграмме оппозиционера.

В этой истории прекрасно все. Сторонники Навального собирали «улики» по делу, которого еще не было - но оно уже должно было случиться? Вместе с ними в отель нагрянул и адвокат - тоже оказался наготове. Но почему никто из «следопытов» не пострадал - если на «уликах», как утверждается, нашли следы боевого яда «новичок»? И как вообще «люди Навального» оказались в номере, где должна быть уборка после отъезда постояльца? Есть и другие вопросы. Часть из них «КП» задала генералу запаса ФСБ Александру Михайлову.

- Зачем соратники Навального после его отъезда в аэропорт Томска ринулись в его номер?

- Уточню: почему они так быстро отреагировали? Зачем сразу пошли упаковывать все, что нашли в номере — да еще под камеру и с адвокатом?

- Они утверждают, что были заранее уверены - в России никто кроме них делом об «отравлении» Навального не займется.

Команда Алексея Навального сразу после его отлета из аэропорта Томска, нагрянула в номер отеля в этом городе, где он ночевал, и упаковала все предметы (в том числе бутылки с водой), чтобы доставить их для анализа (конечно, не в России). Фото: REUTERS

- Пусть это будет на их совести. Но чтобы возбудить уголовное дело, нужно чье-то заявление или обоснование «отравления». Мы надеялись на сотрудничество с прокуратурой Германии. Но немцы на это не идут.

- Вывод?

- Можем усматривать сговор команды Навального и немецких спецслужб. Когда говорят о веществе, следы которого вроде бы обнаружили на бутылке, из которой он мог пить, мы должны понимать: если это боевое отравляющее вещество, то почему отравился Навальный, но не отравился никто из тех, кто был в этом томском отеле, в аэропорту, в самолете, бывшие с ним в контакте? Это вопрос, на который не может ответить никто.

- А появление в номере отеля адвоката?

- Они так быстро получили информацию о потере сознания Навальным в самолете - или прибыли в номер отеля даже раньше сообщения с борта лайнера? Вот что интересно. То есть скандал еще не начался, а у команды Навального уже готов адвокат для изъятия предметов из его гостиничного номера? Какая предусмотрительность.

- После сдачи номера обычно сразу начинается его уборка.

- Наверняка так и было. Этот номер не мог долго оставаться пустым и неубранным. Это видео лишь усиливает подозрение в подготовленности всей провокации.

Чтобы возбудить уголовное дело, нужно чье-то заявление или обоснование «отравления». Мы надеялись на сотрудничество с прокуратурой Германии. Но немцы на это не идут. Фото: REUTERS

- А в чем еще подозрения?

- В том, что анализы Навального отправляются в лабораторию немецкого бундесвера. Вот омские врачи провели полный анализ его крови и мочи. И известных им отравляющих веществ не обнаружили. Как они могли определить, если у них нет данных о формуле этого вещества? А у немцев, получается, данные были?!

- Люди, контактировавшие с Навальным, могли остаться «чистыми»?

- Разумеется нет. Но все они живы-здоровы. Поймите, если бы Навальному упал кирпич на голову или он под машину попал - это не интересно никому было бы. А отравление «новичком» — отличный способ начать травлю Москвы, проведя параллели со Скрипалями.

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