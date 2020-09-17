Вопросы к "видео с бутылкой": Кто эти смелые люди из команды Навального?! Как они могли уцелеть?

По счастливой случайности, никто из сотрудников ФБК не пострадал. Не пострадала гостиница, аэропорт, самолет, его пассажиры, врачи… Повезло

Группа «юных следопытов» из ФБК спустя почти месяц после начала эпопеи с отравлением Навального все-таки решила объяснить, откуда у немецких следователей взялась бутылочка с «Новичком». Не знаю, почему они так долго молчали – то ли ждали, пока шеф придет в сознание и даст отмашку, то ли просто подгадывали удобный момент (а сегодня как раз такой - Европарламент будет обсуждать санкции в отношении России, вплоть до прекращения строительства «Северного потока-2»).

И я не хочу цепляться к их формулировкам, типа «нам было абсолютно ясно, что Навальный не слегка заболел» (это через час-то) или «что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии» (опять же, через час после инцидента никто ни о какой Германии не заикался». Да и вообще за час отравитель должен был бы замести все следы и застелить чистую постель.

Для меня даже не сильно важен вопрос, как нужная бутылочка оказалась в Европе при наших-то коронавирусных ограничениях. Да пусть хоть та же Мария Певчих и вывезла. Но как человек, привыкший по роду деятельности минимизировать риски, не могу не восхититься смелостью и самоотверженностью соратников Алексея. На грани самопожертвования.

Чтобы понять, на какой трудовой подвиг им пришлось пойти ради правды, достаточно вспомнить историю сержанта криминальной полиции Солсбери Ника Бейли. Он был первым, кто проводил осмотр дома Скрипалей, отравленных, как известно, «Новичком». «Я не знаю, как это было. Может быть, яд проник через перчатки. Может быть, это случилось, когда я поправлял респиратор или очки, когда я был в доме и вещество уже было на моей руке», - вспоминал он позже.

Сержанту Бейли поплохело сразу. Когда он вышел из дома Скрипаля и стал снимать с себя защитный костюм, Ник уже почувствовал сильный жар. На следующий день его госпитализировали. Две с половиной недели в больнице, болезненное лечение: «Мне делали много инъекций. Иногда мне в руки кололи внутривенно пять или шесть препаратов одновременно. Физически через какое-то время я стал чувствовать себя довольно онемевшим», - вспоминал сержант.

Но и по выписке из клиники его проблемы не закончились. Ведь до госпитализации он успел наследить, в том числе – в своем жилище: «Мы потеряли не только дом, мы потеряли все наши вещи, включая все вещи детей. Мы потеряли машины - все, все. Да, было очень трудно это принять», - рассказывал Ник Бейли в интервью BBC. Все перечисленное было уничтожено.

По счастливой случайности, никто из сотрудников ФБК не пострадал. Не пострадала гостиница, аэропорт, самолет, его пассажиры, врачи… Повезло. Но по истории Ника Бейли вы можете оценить, как рисковали соратники Навального. «Безумству храбрых поем мы славу…» Дурную славу.

ИЗ ПЕРВЫХ ОТКЛИКОВ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Навальный в курсе, что они хотели его смерти?»

- Хм... А они всю стеклотару по пути следования своего кумира собирали?

- Падажжите! Почему "Новичок" на них не действует? Кто эти люди, изымающие вещдоки с места преступления? Как они могли знать, что А.Н. "не просто поплохело"? Они уже томятся в застенках кровавого Интерпола? Мария Захарова уже выразила обеспокоенность их судьбами?

- А они ведь увозили бутылку, что бы врачи в Омске не смогли бы определить хим. состав и подобрать АНТИДОТ. Навальный в курсе, этнолиберальные нукеры хотели его смерти?

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