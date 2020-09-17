«Я тут один натуральный блондин»: Николай Басков возглавил тренды Тик-тока

На сей раз «золотой голос» спелся с популярным 18-летним блогером-сиротой Даней Милохиным Фото: Иван МАКЕЕВ

«Дико тусим» - трудно в это поверить (хотя после «Ибицы» нас уже трудно удивить -Ред.), но так называется новый дуэт Николая Баскова. На сей раз «золотой голос» спелся с популярным 18-летним блогером-сиротой Даней Милохиным.

Совместный клип певца с 18-летним блогером полюбился подросткам Фото: Иван МАКЕЕВ

Премьера трека прошла на вечеринке Тик -ток дома Dream Team House. Для тех, кто не в теме, рассказываем. Тик-ток дом - это что-то вроде шоу «Дом-2», но на просторах молодёжной соцсети. Ребята там тоже круглосуточно обитают, строят отношения и зарабатывают миллионы с помощью роликов в своём блоге. Даня Милохин как раз один из самых топовых жителей Dream Team House.Там же Даня познакомился с Колей, когда Басков заезжал к ним в гости, поснимать видео для своей странички в соцсетях. Потом выяснилось, что у Дани неплохой голос и есть хорошая песня, которую они могли бы спеть вместе. И не прогадали.

Премьера трека прошла на вечеринке Тик -ток дома Dream Team House Фото: Иван МАКЕЕВ

Клип Баскова и Милохина подобрался к миллиону просмотров и возглавил тренды Ютуба. Коля и Даня, одетые в костюмы 18-ого века гоняют на крутых тачках и «дико тусят» в Архангельском.

В общем, делают все, чем славятся крутые парни в представлении подростков. Наверное, поэтому трек так быстро зашёл в Тик токе, сделав из эстрадника Баскова влиятельного топового блогера.

Анна Семенович Фото: Иван МАКЕЕВ

На момент релиза под разрывной хит Коли и Дани было снято более 100 000 клипов в TikTok.

- Я специально так оделся сегодня, чтобы ты чувствовал себя моим сыном, - объяснил Дане выбор классического костюма для презентации Николай Басков. А потом, улыбнувшись, добавил:

«Мы с Даней не могли не ответить на клип Киркорова с Давой». И вот ответили: «Среди нас тут один натуральный блондин (это я).

Дима Билан Фото: Иван МАКЕЕВ

Твоей мамы краш, мало мне половин,

Треки на каждой дискотеке, я залетаю во все реки».

Анна Калашникова с Даней Милохиным Фото: Иван МАКЕЕВ

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