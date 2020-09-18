«Апелляцию нового адвоката Ефремова отклонят, но есть шанс, что дело пересмотрят»: Леонид Ольшанский предсказал новый поворот

Московский адвокат Леонид Ольшанский Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вполне предсказуемое событие – подача апелляции новым адвокатом актера Михаила Ефремова – случилось 18 сентября. Защитник актера Владимир Васильев, которого Михаил Олегович нанял после второго и окончательного разрыва с Эльманом Пашаевым, просит сократить срок вдвое: с восьми до четырех лет, а само наказание заменить условным.

- Шансов на то, что эти требования удовлетворят - нет. Суд был долгим и всеобъемлющим. Были выслушаны свидетели и защиты, и обвинения. Судья посчитала аргументы защиты невесомыми, и на то у нее были все законные основания. Все смягчающие обстоятельство суд учел, поэтому Ефремову дали не 12 и не 11 не лет, как просила прокуратура, а восемь. Так что эту апелляцию, скорее всего, просто отклонят, - прокомментировал известный московский адвокат Леонид Ольшанский.

Но шансы смягчить наказание у народного артиста все-таки есть. И тут ему может помочь апелляционная жалоба, которую 16 сентября подали владельцы пострадавшего в ДТП фургона.

- Это реальный шанс на пересмотр дела в суде. Владельцы автомобиля не были признаны пострадавшими, а ведь им причинен значительный ущерб. После аварии машину невозможно восстановить, и ее придется просто пустить под пресс. Если их апелляцию удовлетворят, то дело вернут в суд. И это последняя надежда Ефремова. Он сможет дать показания и на этот раз подобрать правильные слова для признания вины: признаю полностью, раскаиваюсь полностью. Вот тогда он сможет попросить смягчить наказание. Не до условного, конечно. Но есть все шансы получить 4-5 лет вместо восьми и не колонии общего режима. Он сможет отправиться в Зеленоград и дышать там свежим воздухом в колонии-поселении. А это почти санаторий.

22 июля материалы дела направили в суд, а Ефремов отказался от признаний вины. 8 сентября суд приговорил его к восьми годам Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, как развивались события. 8 июля на Смоленской площади джип Михаила Ефремова протаранил отечественную легковушку службы доставки деликатесов. Через три часа после аварии водитель, 54-летний житель Рязани Сергей Захаров погиб. В это время Михаил Ефремов дал признательные показания в полиции и прошел тест на алкоголь и наркотики. В его крови обнаружили кокаин, сильнодействующее снотворное, а также лошадиную дозу алкоголя, равную бутылке водки.

9 июля Ефремов был задержан и ему предъявили обвинение по статье 264 УК РФ «нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В этот же день актера поместили под домашний арест. 22 июля материалы дела направили в суд, а Ефремов отказался от признаний вины. 8 сентября суд приговорил его к восьми годам в колонии общего режима.

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