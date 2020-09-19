Взгляд из Минска: «Без России Белоруссия посто рухнет»

Разговоры о том, что после свержения власти в Минске Россия будет страдать без белорусских грузовиков и тракторов, смешны Фото: Павел МАРТИНЧИК

«РЕАКЦИЯ НА ХАМСТВО ПОЛЬШИ И ЛИТВЫ БУДЕТ»

- Может вы объясните, я понять не могу: Литва с Польшей уже открыто угрожают Белоруссии. Не признают легитимность Лукашенко. Но послы этих стран даже не выдворены. Или это продолжение той самой «многовекторности», которая уже довела Минск до «цветной» революции?

- Лукашенко не трус! Вы забыли, что наш президент сделал в 90-х с такими послами? Их посольства в Дроздах находились рядом с резиденцией президента и было обнаружено — идет тотальная прослушка. Их предупредили — переезжайте, предоставим здания в другом месте. Они проигнорировали. Тогда он взял и отключил им электричество... На днях была встреча с Лукашенко, где я получил ответы на эти вопросы (пока не могу их разглашать), реакция обязательно будет, Белоруссия не закроет глаза на хамство! И забудьте это слово - «многовекторность», Запад проявил себя далеко не с лучшей стороны, поэтому наш путь - только с Россией.

«РАСКОЛ НА «СВОЙ-ЧУЖОЙ» УЖЕ ЕСТЬ»

- Но протестующие надеются: у Белоруссии получится плавно провести реформы и зажить в «равноправной семье европейских народов»…

- У кого получилось-то? У ставших нищими Грузии и Украины? Может быть, у Югославии? В юношеские годы я играл в футбол и вместе с командой попал Югославию. Тогда мне показалось, что это и есть развитый капитализм! Последний раз я был в Сербии три года назад, больно все это видеть... Я дружу с бывшим руководителем Сербского национального телевидения, которого демонстративно посадили в тюрьму за то, что во время бомбежки Белграда погибли 19 его сотрудников. Понимаете цинизм: он оказался виноват в том, что американцы убили его сотрудников! Таких «реформ» Белоруссии желают митингующие?

Протестующие надеются: у Белоруссии получится плавно провести реформы и зажить в «равноправной семье европейских народов» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А опыт Украины ничему не учит? У многих же родня на той стороне — видели, что творится…

- Они наивно думают, что раз в Белоруссии нет такого ментального деления на запад и восток, как на Украине, то ничего страшного не произойдет. У нас даже этнические поляки — это белорусские поляки и они на самом деле патриоты нашей страны. Но ведь линия разлома-то все равно проводится, раскол на «свой-чужой» уже есть, он в семьях, среди коллег и друзей. Долгое время Запад работал с нашей молодежью. Многие по приглашению ездили учиться в ту же Польшу, а когда возвращались, я их не узнавал: такое ощущение, что их там не специальностям учили, а тому, как ненавидеть свою власть, страну.

«БЕЗ РОССИИ БЕЛОРУССИЯ РУХНЕТ»

- Зачем Западу вообще Белоруссия? Так желают белорусам процветания?

- Им не столько Белоруссия нужна и Лукашенко, главная цель — как можно ближе подобраться к России. Чтобы вас уничтожить. Мы, белорусы, оказались на этом пути винтиком, который раскручивают, чтобы добраться до вас. И ваши оппозиционеры уже вовсю изучают технологии, используемые здесь, в Белоруссии, для управления протестами, в Варшаву ездят «перенимать опыт».

- Среди митингующих пока мало тех, кто выступает против России.

- Да, белорусы не заражены слоганом «кто не скачет, тот москаль». Но рулить-то будут не рядовые манифестанты, а западные ставленники. Посмотрите на наших профессиональных лидеров протеста, которых Запад уже назначил «временными правительством» Белоруссии. Как резко они перестроились, когда поняли, что их программы о разрыве отношений с Москвой народ не поддерживает: стали заявлять, что будут дружить с Россией. Хотя любому дворнику ясно — как только эти люди возьмут власть, следующим шагом будет разрыв отношений с Москвой, спонсоры просто не дадут сделать иначе. А почти 70% бюджета Белоруссии зависит от товарооборота с Россией. Без России Белоруссия моментально рухнет.

Да, белорусы не заражены слоганом «кто не скачет, тот москаль». Но рулить-то будут не рядовые манифестанты Фото: Александр КОЦ

«ГРУЗИНЫ РЫДАЮТ В ТРУБКУ: ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?!»

- Давайте представим, что революция победила. Что дальше?

- Наша промышленность просто перестанет существовать. Европа будет покупать наши МАЗы и трактора? Нет, конечно. Пойдет приватизация заводов и оптимизация расходов. В первую очередь уберут то, что приносит убытки — социалку. Бесплатные детсады, льготные путевки в санатории — такой халявы у рабочего класса больше не будет. А потом придут массовые сокращения, распродажи цехов…

- А знаменитая белорусские продукты? Это же достояние страны?

- Если отсюда уйдет Россия и придет Запад, никаких продуктов не будет, а сельское хозяйство будет также ликвидировано. Западу эти продукты не нужны. В Грузии тоже с надеждой думали, какая сказка начнется, когда они избавятся от России. Заодно избавились от фабрик и сельского хозяйства. У меня там много друзей и родни, которые следят - что творится в Белоруссии. Они рыдают в трубку: «Что вы делаете?! Приезжайте к нам и посмотрите, к чему эти марши приводят!»

Но каждый раз люди думают, что они умнее других и как раз их-то это не коснется. Помню, сидел в расстрелянном аэропорту Донецка вместе с ополченцами, бывшими шахтерами, и один с уставшими от войны глазами говорит: «Год назад пришел с вечерней смены, поужинал, лег на диван и включил телевизор, где показывали сирийскую войну. Тут же переключил - мне казалось, что это далеко и не про нас. Тогда подумать не мог, как это близко...»

Западу белорусские продукты не будут нужны Фото: Михаил ФРОЛОВ

«АЭС ЗАКРОЮТ, ГАЗ ПРИКАЖУТ ПОКУПАТЬ В ЕВРОПЕ»

- В Польше почти открыто говорят, что западные районы Белоруссии — их исконные земли.

- Не исключаю, что часть территорий Белоруссия потеряет в ходе «европейских реформ». К тому моменту там будут пропольские чиновники, которые будут убеждать местных, как хорошо бы уйти в Польшу.

- В ноябре запускается Белорусская АЭС, что ее ждет при оппозиционном правительстве?

- Этот проект - совместный с Россией, и очень даже вероятно, что когда придется отдавать за нее деньги, «тихановские» по примеру украинцев скажут, что это не они брали кредиты на строительство, а Лукашенко, вот пусть и платит. Опять же — что сделали литовцы со своей Игналинской АЭС? Они ее под давлением Евросоюза закрыли и теперь покупают энергию втридорога. То же будет и с БелАЭС. Что касается закупок газа из России, то снова посмотрите на Украину, которая закупает его через западные страны, но уже дороже.

«ВЫ ПОСТРОИТЕ НОВЫЕ ЗАВОДЫ, А НАШИХ НЕ БУДЕТ»

- Но развал белорусских заводов ударит и по России — почти все они работают в кооперации с белорусами. На тот же Минский тракторный комплектующие поставляют 60 российских заводов...

- Есть большой нюанс. Разговоры о том, что после свержения власти в Минске Россия будет страдать без белорусских грузовиков и тракторов, смешны. Ваша страна может мгновенно наладить свое производство или закупать трактора в других странах. Если у нас к власти придут прозападники и антироссийская риторика пойдет волной, ваши скажут: все, до свидания! И наши заводы точно никогда больше не поднимутся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За беспорядки в Минске Европа требует наказать Москву: Что значит резолюция

Наш спецкор Александр Коц разбирает принятый евродепутатами документ, который отрезает Белоруссии все пути к «многовекторности» (подробности)

Правда от врача Минского ОМОНа: «Наркотики для жестокости? Зарплаты на машину в неделю? Вы с ума сошли?!»

Побывав на многих протестах в Белоруссии, спецкор «КП» Алексей Овчинников попытался узнать — а что творится по другую сторону митингов. Там, где стоят люди в шлемах с дубинками (подробности)