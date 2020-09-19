Трамп нарушит последнюю волю судьи

Бейдер-Гинзбург еще при ее жизни называли легендарной личностью Фото: REUTERS

В Вашингтоне в возрасте 87 лет умерла судья Верховного суда Рут Бейдер-Гинзбург. В последние годы она боролось с раком поджелудочной железы.

Бейдер-Гинзбург еще при ее жизни называли легендарной личностью. У нее были российские корни: ее отец приехал в США из Одессы, а мать родилась в семье еврейских иммигрантов из Австрии.

В 1980 году ее назначили судьей Апелляционного суда США, а спустя 13 лет она стала второй женщиной-судьей в Верховном суде США.

Рут Бейдер-Гинзбург известна своей борьбой за права женщин и сексуальных меньшинств. При ее участии были подтверждено право на однополые браки, а также права женщин на аборты.

За несколько дней до смерти она продиктовала свою последнюю волю: ее самым большим желанием является назначение ее преемника или преемницы не ранее, чем в США состоятся выборы президента.

Узнав о смерти судьи, президент США Дональд Трамп выразил сожаление. Но заявил, что ничто не остановит его в деле назначения нового судьи.

На данный момент в Верховном суде США осталось пять представителей консервативного крыла и четыре – либерального, к которому принадлежала Бейдер-Гинзбург. Назначение судьи-консерватора может на многие годы изменить в нем баланс сил, поскольку данная должность является пожизненной.

Самые запомнившиеся высказывания Рут Бейдер-Гинзбург:

- Мама воспитывала меня так: одна твоя половинка – это женственность, вторая – независимость.

- Свекровь говорила мне: «В каждом хорошем браке стоит иногда симулировать глухоту». Позже она добавляла к этой фразе: «Это правило работает и в Верховном суде».

- Я хочу, чтобы меня вспоминали словами: она использовала свой талант и все свои способности на то, чтобы исполнять работу в меру своих сил, чтобы в обществе было меньше слез, чтобы жизнь стала лучше.