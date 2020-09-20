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Экс-премьер Украины Николай Азаров: Что ждет Белоруссию, если победит революция? Будет бедная, злобная, антироссийская страна

Запад готовил белорусам судьбу «второй Украины» через 2-3 года, но все пошло быстрее. Об этом спецкору kp.ru Александру Коцу рассказал бывший глава правительства Украины
Александр КОЦАлександр КОЦ
Комментарии (4)Комментарии (4)
Экс-премьер Украины Николай Азаров

Экс-премьер Украины Николай Азаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

«СТО ПРОЦЕНТОВ — АМЕРИКАНЦЫ ШАЛЯТ»

Накануне моего звонка Николай Янович, что называется, «попал под паровоз». Как только он взялся за публикации о Белоруссии у него тут же «снесли» аккаунт в Фейсбуке. И следом также вероломно прикрыли канал на YouTube.

- Вам перекрыли все «краны», где вы выражали свою точку зрения? – спросил я бывшего премьера Украины.

- Я уже открыл в YouTube новый канал, в Фейсбуке новую страницу. Но там ведь пропали все архивы, материалы, подписчики - 230 тысяч и 170 тысяч. Ежедневно читателей было по полмиллиона. А сейчас — начинай заново. Так меня здорово ощипали - свобода слова по-американски.

- Со мной тоже самое было на Украине. И сейчас - только пересек границу с Белоруссией, написал первый пост в Фейсбуке – и меня отрубили. Американцы шалят?

- Это сто процентов. Я вечером даю интервью основному госканалу Белоруссии, в ночь меня уже американцы блокируют. Автоматом, без всякого объяснения причин.

- Зачем это делалось тогда с Украиной и сейчас — уже с Белоруссией?

- Отсекают все подходы не в их пользу. Там ведется тотальная пропаганда через соцсети и телеграм-каналы. Идет абсолютная дезинформация белорусского населения через интернет. Причем массированная. Все то же самое, что было и на Майдане.

«НАВАЛИЛИСЬ СКАЗАМИ О СВЕТЛОМ ЕВРОПЕЙСКОМ БУДУЩЕМ»

- С той лишь разницей, что у Майдана было свое телевидение...

- Да, согласен. Но, думаю, спутниковое телевидение из Польши и Литвы спокойно в западных областях Белоруссии принимают. Навалились на абсолютно не подготовленное поколение сказами о «светлом европейском будущем». Латушко (экс-министр культуры Белоруссии, член протестного Координационного совета, уехавший в Польшу, - ред.) беспрерывно выступает, что зря взяли кредит в России, это обуза. А вот кредиты от Европы – это надежнее, это реформы, это богатая европейская жизнь.

Навалились на абсолютно не подготовленное поколение сказами о «светлом европейском будущем»

Навалились на абсолютно не подготовленное поколение сказами о «светлом европейском будущем»

Фото: REUTERS

- Не так?

- Латушко в своей жизни ни одной копейки не выпросил у Евросоюза. А если начнет реально этим заниматься, то увидит, что Украина за все годы самый большой кредит получила - в 1,1 миллиарда евро. И то двумя частями, на унизительных условиях с точки зрения суверенитета.

- Например?

- К примеру, Нафтогаз или Энергоатом - госкомпании, но наблюдательный совет там должен на 70% состоять из иностранцев, и находиться за пределами страны. Судей должна подбирать комиссия исключительно из иностранцев. Так что, если Латушко попробует для Белоруссии что-то выпросить, то ему никто 3-4 миллиарда, о которых он говорит, не даст. А если дадут 300-400 миллионов, то с такими условиями… Для Латушко это безразлично, он уже – агент влияния. Но суверенитет Белоруссия потеряет. А от России 1,5 миллиарда, я уверен, без всяких абсолютно обязательств. Как и мы в свое время получали кредиты из России.

Латушко в своей жизни ни одной копейки не выпросил у Евросоюза

Латушко в своей жизни ни одной копейки не выпросил у Евросоюза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТОТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА И БЕДНОСТЬ

- Зато лидеры белорусских протестов призывают народ к забастовкам, неуплате налогов, коммуналки…

- Я могу рассказать, к чему приведет замена режима в Белоруссии и переход на «европейскую модель». Мы этот путь прошли, начиная с 2005 года, с «оранжевой» революции. И заканчивая Майданом 2014 года. Те же самые лозунги были.

- И к чему пришла Украина?

- К тому, что мы стали платить за коммуналку в десять раз больше - за газ, электричество... Сейчас у нас тарифы выше, чем в Европе. А реальный уровень зарплат упал. И сейчас он якобы, по их статотчетности, приближается к 400 долларам. Но это средняя температура по больнице, с учетом доходов олигархов и очень богатых чиновников, которых в Белоруссии нет. В Украине зарплата начальника госкорпорации может быть 3-5 миллиона долларов в месяц. Если ее поделить на остальной персонал, в среднем получится неплохая цифра.

Цены выросли. Сейчас продукты стоят дороже, чем в Польше. Средняя пенсия - 120 долларов, из которых 60% - уходит на коммунальные услуги. Украина превратилась в импортера продуктов! Благодатная земля, климат, а мы импортируем продукты. Вывозим кукурузу, зерно, подсолнечник, все остальное завозим.

- А что с промышленностью?

- Простой пример. Харьковский тракторный завод был одним из самых крупных в СССР. Выпускал 100 тысяч тракторов в год. Сейчас на штучное производство перешли. Завод практически стоит. Такая же перспектива ожидает и Минский тракторный завод. Евросоюз навяжет поставки своей сельхозтехники. При том, что Гомельсельмаш, Минский тракторный – прекрасные предприятия. Выпускают современную технику. Но это никого не остановит. Их приватизируют, отдадут какому-то собственнику. Он представит себе перспективу – либо пахать на конкурентном рынке, где он быстро обанкротится, либо просто порезать завод на лом и продать, что в Украине и происходит.

За время «европейских реформ» 4,5 тысячи украинских предприятий просто вырезаны. Будущее белорусских заводов - незавидно. Просто потому, что конкурент Евросоюзу не нужен. Как и американцам.

Харьковский тракторный завод был одним из самых крупных в СССР. Выпускал 100 тысяч тракторов в год. Сейчас на штучное производство перешли

Харьковский тракторный завод был одним из самых крупных в СССР. Выпускал 100 тысяч тракторов в год. Сейчас на штучное производство перешли

Фото: ТАСС

- А зачем им слабая Белоруссия?

- Чтоб превратить народ в стадо, озлобленное против России. Бедной страной проще управлять. Украина показала: с первой «оранжевой» революции прошло 15 лет, и мы уже имеем поколение, прошедшее через школы, где учат что Россия – агрессор и варвар. Если бы не Россия, жили бы как в Швейцарии. Это тотальная пропаганда, которая исключает другие мнения. То же самое ждет Белоруссию.

С первой «оранжевой» революции прошло 15 лет

С первой «оранжевой» революции прошло 15 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«10 МИЛЛИОНОВ УЕХАЛИ НА ЗАРАБОТКИ»

- А ведь та молодежь, которая сейчас выходит на улицы, в первую очередь потеряет работу?

- Безусловно. Белорусы сохранили свое высшее образование. У них много гуманитариев. А никакие гуманитарии нужны не будут. Но и инженеры не будут нужны, если не будет предприятий. И наука не будет нужна. Рухнет уровень образования. Чтоб подготовить хорошего инженера, нужны очень серьезные знания. А чтобы подготовить рабочего на клубничных плантациях в Польше, никаких знаний не надо. Мы и это проходили. Я говорю с болью. Я все это видел своими глазами. Мы в Украине делали, что могли. Но у нас были беспрерывные госперевороты...

- Говорят, сейчас чуть ли не 8-10 миллионов граждан Украины за рубежом на заработках. Эти цифры реальные?

- В 1991 году в Украине было 52 миллионов жителей. Сейчас по хитрым подсчетам украинских чиновников, основанным на потреблении хлеба, молока, мяса, украинцев осталось 37 миллионов. Считают, конечно, с Донбассом, с Крымом. Если без них, остается 32 миллиона. Куда делись еще 20 миллионов граждан за 30 лет независимости Украины? 300 тысяч человек в год – это физическая убыль Украины, каждый год мы теряем по Полтаве! Помножьте на 30 лет — это 9 миллионов. Остальное – миграция. Как раз до 10 миллионов. Это сравнимо со всем населением Белоруссии! Львиная доля в России уже осела, получили гражданство. Сезонными рабочими, которые приезжали и уезжали, судя по пассажиропотоку между Украиной и Россией, были миллиона два. Остальные - в Европе, Америке. У меня в Фейсбуке читатели из 67 стран мира. Вряд ли меня читали австралийцы или корейцы. Это все наши эмигранты, которых судьба туда забросила.

«ИЗОЛИРОВАТЬ ВСЕХ ОРГАНИЗАТОРОВ»

- Протестующие в Белоруссии говорят: мы не против России. Мы хотим дружить со всеми - и с Москвой, и с Европой. На Майдане мне так же говорили. Не вышло.

- Все повторяется. Раз поляки и американцы это дело организовали, они для чего-то его готовили? По моим прикидкам, рассчитывали все провернуть через два-три года. Была программа, финансы, ответственные за это дело. Готовились агенты влияния, лидеры будущие, активисты. Все они прошли обучение. Но все случилось чуть раньше... В Украине тоже шахтерские забастовки начались не на пустом месте, а после того, как лидеры профкомов прошли обучение в профсоюзах Америки. Так и в Белоруссии.

Для чего американцы и поляки вкладывали деньги? Чтобы к власти в Белоруссии привести тех, кто настроен дружить и с вами, и с нами?

- Но Янукович же так хотел?

- Чем же мы не устроили Евросоюз? Чего же нас скинули через госпереворот? Ясно почему. Не нужно никакого «дружить со всеми». Им нужна враждебная России страна. Как только придут их марионетки к власти к Белоруссии, начнется яркий антироссийский курс. Все пророссийские элементы будут физически истреблены, как это было в Украине, либо брошены в тюрьмы, если не успеют уехать. И начнется зомбирование. Пройдет пять лет – вы Белоруссию не узнаете! Судьба белорусов абсолютно никого не интересует. Какие их ждут беды, потеряют ли они работу, рухнет ли экономика - кого это в Америке и в Польше беспокоит? Наоборот, чем злобнее и беднее масса, тем легче ее натравливать мелкими подачками на врага.

Не нужно никакого «дружить со всеми». Им нужна враждебная России страна

Не нужно никакого «дружить со всеми». Им нужна враждебная России страна

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

- Этому можно противостоять?

- Возможность одна – сразу рассматривать это как госпереворот. Изолировать всех его организаторов. Делать то, что мы не сделали. Четко ответить всем, кто признал эту Тихановскую (экс-кандидата в президенты Белоруссии, уехавшую в Литву, - ред.) президентом. Вот Польша признала Тихановскую президентом? Почему до сих пор дипотношения с Польшей не разорваны? Не надо диктатуры. Действуйте по закону.

И не пугайтесь, как мы пугались, окриков американцев. Они все равно введут санкции. Белорусская власть должна сама осознать и народу сказать: никакого «европейского пути» уже не будет. Запад установит в Белоруссии латиноамериканскую диктатуру.

«В СОЮЗЕ МОГЛИ БЫ ЖИТЬ ВТРОЕ БОГАЧЕ»

- Получается, путь только один – на союз с Россией? А что Белоруссия может получить от Союзного государства?

- Белорусская экономика интегрирована в российскую. На 50% она уже в российском рынке. Это надо укреплять. Нужны большие проекты кооперации. Как постройка атомной станции.

Чем больше таких проектов, тем больше народу в них вовлечено - студенты, рабочие, инженеры, научная интеллигенция, чиновники. И тем выше благосостояние.

- А общая армия, валюта? Это нужно?

- А почему нет? Советский Союз в свое время был общим рынком 15 стран. Это не мешало развиваться национальным окраинам. А потом нагородили таможни. Каждый сам по себе. И что получили за 30 лет наши республики? Единицы из них более-менее вышли на уровень 1990 года. А за 30 лет можно было утроить ВВП! Жить втрое богаче.

- А может Союзное государство России и Белоруссии стать таким успешным, что и Украина захочет к нему присоединится?

- Для этого на Украине надо менять режим. Сейчас он - неонацистский, антинародный. Пока он не сменится, даже говорить не о чем. И народ-то к этому готов. Но люди запуганы.

Что до России и Белоруссии - все зависит экономического курса. Если сумеют добиться высоких темпов в экономике, значит будет Союз привлекательный. Хотя, казалось бы, Китай за короткий срок стал передовым. А до сих пор пропаганда играет против него. Все морщат нос: да там же диктатура.

Привлекательность зависит не только от успехов в экономике, но и от того, как режим подает себя миру. Но все возможности у России, Белоруссии и Украины очень быстро вместе развиться есть. И лет за 20-30 лет выйти на уровни Китая, Европы, Америки.

По отдельности это точно будет дольше. А, может, и никогда.

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